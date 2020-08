Piana



Scontro frontale a Pieve San Paolo: due in ospedale

lunedì, 24 agosto 2020, 20:29

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 15, sulla via di Tiglio a Pieve San Paolo, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Due i feriti, entrambi i conducenti delle vetture, soccorsi dall'automedica del 118 e da due ambulanze della Croce Verde di Lucca. Per uno dei due feriti, vari traumi sul corpo per il quale è stato effettuato il trasferimento in ospedale con codice giallo, mentre per l'altro, trauma toracico e probabile frattura di bacino, trattato e trasferito quindi in codice rosso sempre al San Luca.



Intervenuti anche i vigili del fuoco con due squadre, in quanto uno dei due mezzi ha subìto la rottura del serbatoio del carburante con il relativo riversamento a terra del liquido infiammabile. Sul posto la polizia municipale di Capannori per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e snellire il traffico resosi subito caotico.