Piana



Spaccia droga, arrestato maghrebino a Gragnano

sabato, 22 agosto 2020, 17:48

Il 21 agosto, in località Gragnano di Capannori, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Lucca hanno tratto in arresto un maghrebino di 38 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, dopo aver notato nei giorni precedenti un anomalo via vai di persone che si addentravano all’interno di un’area boschiva particolarmente impervia, permanendovi per un breve lasso di tempo, hanno predisposto un apposito servizio di osservazione che ha consentito di individuare alcuni soggetti, trovati, nei pressi dell’area attenzionata, in possesso di modiche quantità di hashish.

Il successivo intervento all’interno del bosco ha consentito di bloccare il 38enne il quale, sorpreso nell’atto di cedere della sostanza a una coppia di giovani, alla vista dei militari, si è disfatto della sostanza in suo possesso dandosi a precipitosa fuga tra la vegetazione. Al termine di un breve inseguimento, il fuggitivo è stato bloccato e la droga recuperata per un totale di 35 grammi di hashish suddivisi in sette stecche.

Il maghrebino, tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trattenuto presso la camera sicurezza della compagnia di Lucca in attesa del rito direttissimo, celebrato nella giornata odierna. Gli acquirenti verranno segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.