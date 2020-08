Piana



Tau Calcio Altopascio: tutti i nuovi arrivi per il settore agonistico

sabato, 8 agosto 2020, 14:38

La nuova stagione sportiva bussa alla porta e al Tau Calcio Altopascio il calcio-mercato ha già dato ottimi risultati. Nelle passate settimane, infatti, nonostante l'emergenza Covid abbia reso le trattative più complicate del previsto, la società amaranto ha chiuso importanti accordi per portare nuove forze nelle rose delle quattro squadre del settore giovanile del Centro di Formazione Inter di Altopascio. «Gestire le trattative è stato più complesso del solito - spiega il direttore sportivo Dante Lucarelli - per questo siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e delle squadre che abbiamo creato. Sono gruppi eterogenei, con innesti provenienti da tutta la Toscana. Gli Allievi Elite 2004 sono ragazzi più maturi dell'età che hanno: con la guida di mister Francesco Gozzi daranno sicuramente ottimi risultati. In una parola: determinati. La squadra dei 2005, Allievi B regionali, è stata rivoluzionata. Abbiamo completato la rosa con i migliori elementi del campionato: il gruppo che si è creato è caratterizzato da grandi qualità tecniche. Con i 2006, Giovanissimi Elite, abbiamo cercato di colmare alcune lacune. Mister Gabriel Pucci è la persona giusta per guidare i ragazzi alla scoperta delle capacità che non sanno di avere. Per i 2007, Giovanissimi B, abbiamo voluto mantenere pressoché intatto il gruppo originario, completando con tanti ragazzi dell'Academy Tau Badia Pozzeveri. L'obiettivo prioritario del Tau, al di là dei risultati, è la formazione dei ragazzi: vogliamo accompagnare i giocatori alla scoperta delle capacità che hanno, valorizzandone i punti di forza e smussando gli spigoli. Questo è quello che facciamo ogni giorno nel Centro di formazione Inter e nelle altre realtà della grande famiglia del Tau Calcio Altopascio. Un obiettivo che portiamo avanti in stretta collaborazione con l'Inter, i cui programmi, progetti e avanzamenti sono sempre riproposti e strutturati anche ad Altopascio».

Ecco, quindi, nel dettaglio tutti i nuovi acquisti. Negli Allievi Elite 2004 rientrerà l'esterno sinistro Giona Di Vita, cresciuto in amaranto e andato in prestito al Pisa nella stagione appena conclusa. Dal Valdottavo arriva Zouhair Errachid, centrocampista con ottime prospettive, mentre dalla Bellaria Cappuccini passa al Tau Francesco Barone, un jolly adatto sia in difesa che al centro campo. Due, invece, i nuovi attaccanti: Erik Mertiri, dalla Floria 2000, e Francesco Parrini, attaccante esterno dell'Affrico. Chiude la rosa il difensore Marco Landi, dal Fucecchio.

Novità anche per gli Allievi B 2005, che lavoreranno con mister Federico Gandini. Quattro i nuovi acquisti che arrivano dal Margine Coperta: i difensori Andrea De Angelis e Edoardo Nunziati e i centrocampisti Edoardo Perrillo e Jacopo Ferrari. Dopo due anni di trattative, è finalmente arrivato l'anno giusto anche per Alessio Manetti, centrocampista del Maliseti Seano. E ancora: Mattia Carrara, attaccante, che arriva dal Montecatini Murialdo, Emanuele Pasquini, attaccante, lascia l'Aullese, Andrea Grazzini, esterno destro, approda dal Jolly Montemurlo e Niccolò Piccini, centrocampista, che saluta la Lastrigiana. Due, infine, i rientri: Samuel Guidi, che torna in amaranto dopo un anno al Capezzano, e Marco Di Cicco, portiere, prestato alla Pistoiese. Con ancora qualche "colpo" da definire, ecco anche le nuove leve dei Giovanissimi Elite 2006. Tra i pali ci sarà Scardigno, il portiere, mentre dal Bologna arriva l'ottimo elemento Gabriele Wolf, nella doppia veste di difensore-centrocampista. Dal Margine Coperta vestiranno la casacca amaranto il difensore Lorenzo Giuliani, il centrocampista Nikolas Gocaj e l'attaccante Leonardo Tommasi. Il bravo centrocampista Cosimo Marchesini, invece, lascia l'Affrico e Michele Marrano, attaccante con ottime prospettive, approda dal Maliseti Seano. Trasferta corta, invece, per Diego Piccolo, attaccante, che arriva ad Altopascio dall'Academy Tau Badia Pozzeveri, confermando quindi il progetto di crescita che il TAU porta avanti in tutti i suoi settori.

Chiudono la "sfilata" i Giovanissimi B 2007, allenati quest'anno da Francesco D'Addario. Tre gli innesti che provengono dallo Sporting Arno: Mattia Finelli, difensore centrale, Riccardo D'Amato, difensore sinistro, Riccardo Esposito, centrocampista. Altrettanti, invece, approdano dall'Academy Tau Badia Pozzeveri: Daniel Noka, difensore, Nicholas D'Ulivo, attaccante, e Samuel Meini, portiere. Dal Montespertoli, infine, arriva l'attaccante sinistro Lapo Lensi.