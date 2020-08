Piana



Visita del questore a Montecarlo

sabato, 29 agosto 2020, 09:41

E’ con piacere che ieri il sindaco di Montecarlo, Federico Carrara, ha incontrato il nuovo questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella.

Durante l’incontro sono stati affronti in primis le tematiche relative alla sicurezza del territorio e dei suoi cittadini.

Il questore si è dimostrato particolarmente attento alla collaborazione e al coordinamento tra gli Enti e le forze di polizia e dell’ordine, ritenendo di particolare importanza l‘instaurazione di un dialogo costruttivo tra questi ed i cittadini, per alimentare un clima di fiducia e di sinergia tra le varie realtà.

Il Sindaco ha fatto presente che già a livello locale sono state intraprese azioni per il controllo della circolazione stradale legata al rispetto delle varie disposizioni ed è stato predisposto un piano di lavoro che porti ad incrementare la presenza sul territorio nelle ore serali della Polizia Municipale, per poter dare una risposta esauriente al controllo dell’ordine pubblico.

L’incontro si è svolto in un clima particolarmente cordiale, durante il quale il questore ha fatto menzione della sua precedente visita a Montecarlo, ricordando la bellezza della campagna tipicamente toscana e della Madonna del Soccorso.

Non mancheranno occasioni per una prossima visita per farle conoscere le altre bellezze di Motecarlo!