Zappia (Lega): "Capannori detiene il guinnes dei primati per l'erba alta"

sabato, 1 agosto 2020, 08:24

Torna alla carica Bruno Zappia, il consigliere comunale di centrodestra che, in diverse occasioni, ha portato all'attenzione dei cittadini e dell'amministrazione comunale disagi e malfunzionamenti che interessano l'intero territorio capannorese.



"Ancora una volta - sottolinea - segnalo una situazione di degrado che ormai avviene sistematicamente nel nostro comune: in via della chiesa a Toringo a pieve San Paolo uno specchio utilizzato per immettersi sulla strada, in una curva pericolosissima, è stato completamente coperto dall'erba. In questo modo gli automobisti non hanno adeguata visibilità e questo va ad accrescere il rischio di incidenti".



Un problema, quello dell'erba lasciata crescere a dismisura, che secondo il consigliere interesserebbe l'intero territorio comunale: "dov'è l'amministrazione? - si chiede - e perché nei consigli comunali non vengono discusse le nostre interpellanze e mozioni?"



Zappia fa notare che l'opposizione capannorese in consiglio comunale è molto attiva nel sottoporre questioni e problematiche che i cittadini devono affrontare tutti i giorni, ma che non trovano risposta: dalle strade dissestate, alla mancanza di adeguata illuminazione pubblica fino all'assenza di marciapiedi o al loro essere completamente coperti d'erba.



A fronte di questa assenza di dialogo su temi cruciali per la cittadinanza Zappia attacca: "Invece cosa fa la maggioranza? presenta una mozione per discutere in consiglio comunale delle descriminazioni razziali in America per la morte di George Floid. L'ho sottolineato più volte - prosegue - che dal 2017 al 2020 la polizia americana ha ucciso 1260 bianchi e 698 neri. Quindi mi chiedo se il problema è il razzismo oppure la brutalità dei poliziotti americani che non va per il sottile. Sono questi i problemi che interessono in questo momento difficile ai cittadini di capannori e agli italiani? Io penso - conclude - che l'amministrazione cerchi di far passare in secondo piano i problemi principali che riguardano la vita di tutti i cittadini capannoresi per nascondere la sua incapacità di amministrare la cosa pubblica".