Piana



Zappia (Lega): "Via di Carraia a Parezzana pericolosa, cittadini chiedono dossi"

giovedì, 20 agosto 2020, 13:27

E' di nuovo il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, a far sentire la propria voce riguardo i disagi percepiti dai cittadini su via di Carraia a Parezzana.



"Ancora una volta - esordisce il consigliere - voglio segnalare i pericoli che ogni giorno gli abitanti di questa via devono affrontare. Questa è via di Carraia a Parezzana. I cittadini chiedono (già segnalato da me a settembre) di posizionare dei dossi per far rallentare le macchine e soprattutto i tir che viaggiano ad alta velocità".



"È una strada stretta - spiega -, come si vede nella foto, e scorrevole. I tir arrivano ad alta velocità e molto spesso devono fare i conti con vie che si innescano dai numerosi incroci e con vie private che sono caratterizzati da una scarsa visibilità anche per l'erba alta. C'è un'ordinanza che dispone che i tir devono rispettare certi orari. E chi li fa rispettare? Ci sono delle telecamere che non funzionano. Ci sono numerosi avvallamenti al passaggio di macchine e mezzi pesanti all'interno delle case vibra tutto ed in alcune case si sono create delle crepe. I cittadini non ne possono più e chiedono al più presto di intervenire prima che ci scappi il morto".



"Presenterò un'interpellanza - conclude - per sollecitare l'amministrazione ad attivarsi a risolvere al più presto questo dannoso problema che affligge gli abitanti di Parezzana".