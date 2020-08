Zucconi (FdI): "Remaschi fa il gioco dei quattro cantoni"

Altri articoli in Piana

giovedì, 20 agosto 2020, 13:27

E' di nuovo il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, a far sentire la propria voce riguardo i disagi percepiti dai cittadini su via di Carraia a Parezzana

giovedì, 20 agosto 2020, 13:03

Saranno pronte e messe a nuovo per la prima campanella del 14 settembre prossimo la scuola primaria "Lorenzo Nottolini" di Guamo e la "Luigi Boccherini" di Segromigno in Piano, grazie a un investimento di 1 milione e 800 mila euro da parte dell'amministrazione Menesini e grazie a lavori svolti in...

giovedì, 20 agosto 2020, 11:57

Coronavirus, 13 nuovi casi positivi in via Antonio Rossi Corte Salani a Lunata: si tratta di stranieri richiedenti asilo. Visto che sindaco e Asl non vogliono far sapere dove si trova la struttura, ci pensiamo noi. Niente allarmismi però, sono inutili e senza senso

mercoledì, 19 agosto 2020, 17:08

Crescono i servizi e gli investimenti e Altopascio si conferma per il quarto anno consecutivo il comune con le tariffe dei servizi a domanda individuale, soprattutto quelli educativi/scolastici che riguardano asilo nido, mensa e scuolabus, tra le più basse e vantaggiose di tutto il territorio provinciale

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:44

L’annuncio bomba arriva dal consigliere comunale di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti che ora si rammarica per gli altopascesi

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:18

Tutto pronto per richiedere alla Regione Toscana, tramite un bando in scadenza a metà settembre, oltre 100.000 euro di finanziamento per la realizzazione della doppia rotatoria all'incrocio fra via Pesciatina e via della Madonnina a Lunata