Al via la stagione dell'Asd Montecarlo: pronti ad una nuova sfida in seconda categoria

giovedì, 10 settembre 2020, 17:07

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso spiega le ragioni che hanno indotto il gruppo Lega a votare no al progetto preliminare per le rotonde di Lunata ed all’adozione della relativa variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell’opera

giovedì, 10 settembre 2020, 15:12

Vertenza Pro-Gest Ondulati Giusti: nuovo incontro tra il sindaco Sara D'Ambrosio e i rappresentanti dei lavoratori delle varie sigle sindacali. Durante l'incontro il sindaco D'Ambrosio ha manifestato l'intenzione di incontrare di persona i vertici aziendali e, poi, se necessario, farsi promotrice di un tavolo di confronto in Regione Toscana

giovedì, 10 settembre 2020, 14:58

Prima campanella, Porcari è pronta. Come in tutta la Toscana lunedì la scuola aprirà i battenti per centinaia di studenti del territorio. Dopo il via, lo scorso 1 settembre, dell’attività degli asili nido convenzionati, anche le scuole dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado inizieranno le lezioni

giovedì, 10 settembre 2020, 14:22

Il consiglio comunale ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza, i voti contrari di Lega e Forza Italia e l'astensione di Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, il progetto preliminare per la realizzazione della doppia rotonda sulla via Pesciatina a Lunata

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:36

Antonio Diatz ha dichiarata di essersi dato al mercato dello stupefacente per le difficoltà economiche sopraggiunte in seguito al lockdown, nonostante il lavoro da dipendente in una carrozzeria di Lucca

martedì, 8 settembre 2020, 15:16

Quinta giornata del Memorial Cordischi e un'altra vittoria per gli amaranto del Tau Calcio che battono per 6 a 0 la Pro Livorno Sorgenti. Vince anche il Pontedera per 5 a 0 contro lo Zenith Audax.