Al via sabato 26 settembre 'Puliamo il mondo 2020'

venerdì, 25 settembre 2020, 13:00

Saranno tanti i volontari con le 'Pettorine gialle' di 'Puliamo il mondo' muniti di cappellino, guanti, sacchetti per differenziare e rastrello che a partire da domani (sabato 26 settembre) saranno sui territori di Capannori, Porcari e Altopascio per ripulire dai rifiuti in particolare parchi, aree protette, rii e canali, vie e piazze di tante frazioni. Quest'anno i volontari saranno dotati di un sacchetto in più dove differenziare le mascherine e i guanti abbandonati sul territorio.

L'iniziativa 'Puliamo il Mondo 2020', la prima grande manifestazione nazionale che si tiene nel periodo successivo alla fase più difficile della pandemia, si svolgerà fino al 18 ottobre ed è promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese, in collaborazione con i Comuni di Capannori, Porcari, Altopascio, Ascit S.P.A., Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, i Gruppi Fratres di Matraia e Paganico, l'associazione Il Faro, Atletico Gragnano – Asd e Comitato Paesano, Associazione Per San Pietro, Associazione Per Lammari, Circolo Don Aldo Mei di Ruota, Associazione Fonte del Sorriso Aps, A.n.p.a.n.a., Associazione Natura di Mezzo, Cooperativa sociale Odissea, con i giovani dei centri di accoglienza presenti sul territorio, e gruppi di cittadini.



La presentazione del programma di 'Puliamo il Mondo 2020' è avvenuta questa mattina (venerdì) con una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale di piazza Aldo Moro con il Lancio della campagna "Distanti ma Uniti per l'Ambiente" - per liberare i territori dai rifiuti e costruire relazioni di comunità nel difficile periodo post-covid – che costituisce il tema portante dell'edizione di quest'anno. All'incontro con la stampa erano presenti l'assessore all'ambiente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro, il vicesindaco di Porcari Franco Fanucchi, il vice sindaco di Altopascio Daniel Toci, il presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Maria Cristina Nanni, il presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, Serena Sgammini in rappresentanza di Ascit e il consigliere comunale Gianni Campioni.



"Distanti ma uniti per l'ambiente", lo slogan di PIM 2020; la "distanza" è, infatti, l'emblema di questi mesi, ma l'unione è la forza che ci spinge verso un mondo rinnovato, che tiene all'ambiente e al territorio – afferma Maria Cristina Nanni, presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese-. Quest'anno più che mai, i nostri volontari tornano, nella nota campagna di Legambiente, a colorare di giallo i Paesi per liberarli dai rifiuti, con particolare attenzione ai "nuovi abbandonati", guanti e mascherine".



"Puliamo il mondo 2020' è la prima grande manifestazione nazionale che si svolge dopo il periodo della pandemia e quindi assume un significato ancora più importante - dichiarano l'assessore all'ambiente del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro, il vicesindaco di Porcari, Franco Fanucchi ed il vicesindaco di Altopascio Daniel Toci -. Ora più che mai è fondamentale rimboccarci le maniche per rinforzare il senso di appartenenza ai nostri territori, per costruire una nuova armonia tra l'ambiente e le persone. Per questo rinnoviamo il nostro sostegno ancora più convinto a questa tradizionale iniziativa di Legambiente che contribuisce a mantenere puliti i nostri territori, con grande attenzione ai luoghi pubblici, e sensibilizza la cittadinanza sulla necessità di tenere comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente in cui viviamo. L'edizione di quest'anno vedrà due novità: una raccolta dedicata alle mascherine usa e getta abbandonate sul territorio e la pesatura dei vari rifiuti differenziati per avere un'idea più precisa dei volumi relativi ai vari scarti gettati impropriamente nelle vie, piazze e aree pubbliche. Ringraziamo tutti i gruppi di volontari che nei prossimi giorni si impegneranno per rendere molti luoghi più belli e più puliti dando un segnale concreto di grande civiltà".

Il programma della manifestazione: Sabato 26 Settembre "Il sabato dell'ambiente". Nell'ambito del progetto "Salviamo le tartarughe marine e salviamo il Mediterraneo", promosso dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con Ascit e Comune di Capannori, saranno ripuliti numerosi corsi d'acqua: Marlia/Lammari ore 8.30 – (ritrovo Piazzale della Scuola Media 'L. Nottolini' di Lammari) pulizia e controllo dei canali della zona di Lammari e Marlia; Marlia ore 8.30- (ritrovo Villa Reale) a cura dell'Associazione "A.n.p.a.n.a"; Gragnano/San Martino in Colle ore 9 (ritrovo campo sportivo Merano Bernardi di Gragnano) pulizia delle vie ed aree verdi del paese a cura di Atletico Gragnano-Asd e Comitato Paesano; Paganico ore 9 (ritrovo Chiesa di Paganico) a cura del gruppo Donatori di sangue di Paganico;Vorno ore 8.30 (ritrovo via del Folle Manzi, n. 1 Vorno) a cura dell'Associazione "Gva Vorno"; Altopascio ore 9.30 (ritrovo Piazza Benedetto Croce) a cura dell'Associazione Natura di Mezzo; Toringo/Verciano/Parezzana ore 15 (ritrovo "Bar Alfredo" di Parezzana) pulizia, rimozione discariche e raccolta differenziata dei rifiuti in alcuni punti del paese e lungo i corsi d'acqua a cura dell'Associazione "Il Faro";

Gli altri appuntamenti di sabato 26 settembre: Segromigno in Monte ore 15 (ritrovo piazzale della Chiesa di Segromigno in Monte - parcheggio della sagra del tortello) pulizia lungo le vie del paese; Castelvecchio di Compito/Pieve di Compito ore 15 (ritrovo Via del Molino, n. 17, accanto alla Chiesa di Castelvecchio di Compito) a cura dell'Associazione "Fonte del Sorriso Aps"; Massa Macinaia ore 15 (ritrovo parcheggio del cimitero di Massa Macinaia) passeggiata di gruppo e rimozione rifiuti.

Domenica 27 Settembre :Ruota ore 15 (ritrovo Chiesa di Ruota) raccolta dei rifiuti nel borgo storico e nel tratto antistante la fontana del paese a cura del Comitato paesano e del Circolo culturale "Don Aldo Mei".

Martedì 29 settembre: Lammari ore 15 - Parco pubblico 'I. Micheloni', passeggiata nelle aree verdi dei Laghetti di Lammari e rimozione dei rifiuti abbandonati in collaborazione con l'associazione Per Lammari.

Sabato 3 Ottobre: Colle di Compito ore 10 – Lago della Gherardesca in collaborazione con Legambiente Valdera; Matraia ore 14 (ritrovo cimitero di Matraia) pulizia e raccolta dei rifiuti nelle vie del centro a cura del Gruppo Donatori di sangue di Matraia;Guamo/Coselli ore 15 (ritrovo piazza di Guamo) pulizia e rimozione dei rifiuti dalle vie del paese; Capannori ore 15 - Parco di Capannori, rimozione dei rifiuti e cura del verde nel parco con la partecipazione di Odissea Cooperativa Sociale.

Domenica 4 Ottobre: Porcari ore 14 Torretta di Porcari, presso il parco del Poggetto a cura del gruppo "Palio della Spazzatura"; San Pietro a Marcigliano/Valgiano/ Sant'Andrea in Caprile ore 14 (ritrovo a Valgiano) a cura dell'Associazione Per San Pietro.

Sabato 17 ottobre: Santa Margherita ore 15 (ritrovo chiesa di Santa Margherita) passeggiata di gruppo e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le vie del paese.

Domenica 18 Ottobre: Porcari ore 14 (ritrovo Bar Cavallino a Porcari) a cura del gruppo "Palio della Spazzatura"