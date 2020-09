Piana



Altopascio: Lega primo partito in un centrodestra straripante: Ceccardi-Giani finisce 62% a 29%. Ora sotto con le comunali

giovedì, 24 settembre 2020, 20:35

Dopo le politiche del 2018 e le Europee 2019 la Lega fa di nuovo il pieno, risultando di gran lunga il primo partito ad Altopascio con il 32% dei consensi.

"Continuano le soddisfazioni a livello elettorale, segno che il lavoro costante iniziato qualche anno fa sul territorio continua a dare ottimi frutti", dichiarano Simone Marconi e Francesco Fagni.

"Un ringraziamento sincero va ai nostri concittadini che ripongono la loro fiducia in noi, dandoci ad ogni tornata elettorale enormi soddisfazioni che ci spronano ad alzare sempre l'asticella. Siamo già a lavoro per le imminenti elezioni comunali della prossima primavera - continuano - senza fughe in avanti e nel rispetto della coalizione di centrodestra con cui vogliamo condividere le scelte e il programma elettorale della prossima amministrazione. Siamo sicuri che la forza delle idee ed il coraggio di metterle in pratica ci condurranno alla riconquista del comune dopo i disastri della gestione D'Ambrosio. Nel lavoro di questi anni sul territorio, a fianco dei cittadini, abbiamo raccolto molte istanze che adesso concretizzeremo in una proposta vincente per il nostro Comune, perché pensiamo sia un nostro dovere lavorare tutti insieme per mandare a casa questa inconcludente amministrazione di sinistra, che ha chiacchierato tanto ma niente ha fatto in questi anni di governo".