Altopascio piange Myra Maltagliati, il ricordo di Marchetti (FI)

Altri articoli in Piana

giovedì, 3 settembre 2020, 14:04

Molti i lavori realizzati nelle scuole dall'amministrazione Menesini durante l'estate per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro

giovedì, 3 settembre 2020, 12:49

Avviati i lavori per realizzare il mini-centro di raccolta di Ascit, in attesa di avere pronta l'isola ecologica vera e propria, che sorgerà in località Cerro

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:44

In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico gli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, in totale circa 900, riceveranno le borracce in acciaio inox del comune di Capannori

mercoledì, 2 settembre 2020, 13:40

Il sindaco Luca Menesini ha incontrato ieri (martedì) in Municipio il nuovo questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella

mercoledì, 2 settembre 2020, 13:33

È questa la decisione presa dagli iscritti del circolo del partito democratico di Villa Basilica e dalla giunta comunale composta dal sindaco, Elisa Anelli, dal vicesindaco, Giordano Ballini e dall’assessore Silvio Amata

mercoledì, 2 settembre 2020, 11:06

E' stato un gran successo, dopo mesi di sospensione delle attività, il concerto di domenica 30 agosto della Filarmonica Gaetano Luporini presso la Pieve di San Gennaro