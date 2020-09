Piana



Appuntamento con le auto d’epoca a Villa Reale per domani

sabato, 26 settembre 2020, 09:53

Macchine d’epoca protagoniste domani (domenica) in Villa Reale a Marlia. Nell’ambito della manifestazione d’arte e cultura “Le Rinascenze” organizzata dall’Associazione Kreativa di Lucca. Sei rari esemplari anni venti/trenta si lasceranno ammirare dai curiosi e appassionati del genere grazie alla collaborazione dell’Associazione Balestrero di Lucca e della Linea Gotica di Borgo a Mozzano. Auto ma anche moto d’epoca e alle 15,30 se ne parlerà nel “Salotto” di Paolo Bottari, sul prato della Villa con il col. Vittorio Lino Biondi. Sarà un’autentica parata di stelle con l’esposizione di esemplari introvabili come la FIAT 501 da corsa del 1923, la Topolino 500 mod. A del 1939, la Fiat 1100 C del 1938, la Fiat Balilla carrozzeria Ghia del 1932, la Jeep Willys del 1943 della seconda guerra mondiale, la Moto Guzzi Alce 500 del 1941 e l’Harley Davidsn WLA del 1942.

Ma per tutto il fine settimana, dalle ore 10 fino alle 18 di sabato e domenica, il parco della Villa sarà un concentrato di appuntamenti culturali e artistici che si succederanno senza sosta, insieme a momenti ludici e laboratori di giochi anche per i ragazzi. Si esibiranno compagnie teatrali, artisti di strada mentre scultori, pittori e fotografi esporranno i loro lavori. Oggi pomeriggio, alle ore 15,30, al “Salotto” della Villa interverrà lo storico e presidente dell’Associazione culturale “Custodi della città per gli Stati Generali sulla Cultura”, Francesco Petrini che parlerà di nobiltà, Ville e Industrie lucchesi dell’800 dal titolo “Dalla seta alle ville: la trasformazione della campagna nella Lucca Industriosa tra i secoli XVI e XIX”.