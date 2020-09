Piana



Attivata didattica integrata per la classe in quarantena di Porcari

venerdì, 18 settembre 2020, 17:27

Attivate le procedure per la didattica integrata per la classe in quarantena della scuola Felice Orsi di Porcari.



A comunicarlo gli stessi genitori dei ragazzi: "L'istituto ha attivato questa mattina tutte le procedure per la didattica integrata per la classe in quarantena e per eventuali altri bambini che ne debbano necessitare, ci è stato comunicato tutto per mail dalla dirigente con le modalità e le tempestiche da seguire nel pieno rispetto dell'orario delle regolari lezioni".



Immediato il commento del gruppo "La Porcari Che Vogliamo": "Siamo venuti a conoscenza - afferma il gruppo nel comunicato -, da ambienti scolastici, che qualcosa si è mosso su questo fronte e sembra che la Didattica Digitale Integrata per i bambini della classe in quarantena venga avviata a partire da lunedì 21 settembre prossimo. Siamo ovviamente felici della notizia e speriamo vivamente che questo accada, il nostro interessamento era e rimane esclusivamente per la tutela e nell'interesse degli alunni".