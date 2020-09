Piana



Capannori, genitori allarmati per il servizio mensa nelle scuole: "È ancora un interrogativo"

martedì, 29 settembre 2020, 12:10

È evidente la preoccupazione dei genitori di fronte all'imminente inizio del servizio mensa negli istituti scolastici. A Capannori non è ancora iniziato e già i dubbi sono tanti: "Non sappiamo come si svolgerà il momento del pasto né della sanificazione dei tavoli alle modalità di somministrazione. Ma quello che più preoccupa è la mancanza dei menù, specialmente quello delle diete e informazioni su come verrà svolto questo nuovo servizio, diverso in ogni scuola - scrivono i genitori - Non ci è stata neanche fornita alcuna rassicurazione sugli operatori Cir non sappiamo se siano in possesso di test sierologici come fu richiesto per le insegnanti".



Informazioni che fino all'anno scorso potevano sembrare banali, oggi sono essenziali: "Solitamente ci arrivavano dalla commissione mensa, ma proprio quest'anno non è stata coinvolta, facendo aumentare le nostre preoccupazioni. Il servizio viene regolarmente pagato e non comprende solo un primo, secondo e contorno - concludono - la vicinanza a noi utenti è stata completamente dimenticata e proprio in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Vogliamo garanzie sulla sicurezza e ad oggi brancoliamo nel buio. Ci aspettiamo che l'Assessore Cecchetti provveda in tempi più che brevi a rimediare a questa mancanza".