Capannori, polizia municipale a scuola di Blsd

sabato, 26 settembre 2020, 14:16

di gabriele muratori

Concluso con successo il corso di Blsd, rianimazione cardiopolmonare con ausilio del defibrillatore Dae, organizzato nella giornata di venerdì dalla "Mirco Ungaretti Onlus" e rivolto a 16 agenti della polizia municipale del comune di Capannori.



Il corso, tenutosi presso la sede del comando, si è svolto con teoria e pratica sulle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco, comprensivo delle manovre di disostruzione da corpo estraneo nelle vie aeree sia nell'adulto che nel bambino e nel neonato.



"Ringraziamo, come sempre, la Mirco Ungaretti Onlus per la sua grande dispinibilitá nel diffondere queste importanti conoscenze" - commenta l'assessore al volontariato Serena Frediani. Alla conclusione del corso, l'associazione Mirco Ungaretti ha donato al corpo di polizia municipale il secondo Dae alla presenza sia dell'assessore Frediani che che dell'assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli. "Si tratta per noi del 96esimo defibrillatore che collochiamo sul territorio" - commenta il presidente Stefano Ungaretti. "La cardioprotezione deve andare avanti".