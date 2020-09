Piana



Capannori, Sodini e Petrini (FdI): "L'amministrazione intervenga sulla Via Vecchia Pesciatina"

lunedì, 7 settembre 2020, 11:51

Via Vecchia Pesciatina una strada disastrata.

Flavio Sodini e Matteo petrini, Fratelli d'Italia Capannori: "Molti di voi probabilmente conosceranno la via vecchia pesciatina, la strada parallela alla attuale pesciatina che dal 'Colibrì' porta fino a Picciorana evitando la classica strada regionale. Avete provato a percorrerla? In auto, bicicletta, scooter o moto o semplicemente a piedi? Probabilmente sì ed avrete notato come ed in che stato sia il fondo stradale: buche ovunque, crepe, asfalto malmesso; tutto questo nonostante tale strada non sia né periferica né tantomeno secondaria, bensì frequentata da chi vi abita ( circa tre chilometri) sia da chi la usa come alternativa alla pesciatina classica o per recarsi nel morianese, a Lammari o semplicemente a Lucca, evitando il grosso del traffico. Bene, tale strada vive nel più completo abbandono e nell'indifferenza generale dell'amministrazione comunale,tanto da non essere inserita nel piano asfaltature 2020-2021.Non esisteva un piano strade sicure? Se vengono trascurate le strade a grande affluenza, figuriamoci quelle minori! Auspichiamo che chi di dovere ascolti i cittadini ed intervenga al più presto, perché lo slogan 'operazione strade sicure' non sia solo a parole: vogliamo fatti concreti".