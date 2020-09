Piana



Covid, positivo bimbo che gioca in una squadra di calcio

venerdì, 25 settembre 2020, 18:42

Questi gli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

Ambito ex ASL 2 di Lucca

Per quanto riguarda gli sviluppi legati alla positività, emersa nella scorsa settimana di un bambino (asintomatico) della seconda classe della scuola primaria “Felice Orsi” di Porcari, è risultato positivo a bassa carica virale un nuovo tampone eseguito ad un coetaneo del bimbo che gioca con lui in una squadra di calcio (è il terzo positivo a bassa carica all’interno della compagine). Non si sono resi necessari ulteriori provvedimenti di quarantena, perché il bambino era in isolamento fiduciario fin dall'inizio della settimana scorsa come tutti gli altri compagni di squadra.

Ambito ex ASL 5 di Pisa

A seguito della usuale attività di rilevazione dei casi di positività al Covid 19 condotta sul territorio, ad oggi, 25 settembre 2020, le scuole della Zona pisana in cui è stata quarantenata una classe sono le seguenti: scuola primaria "Settesoldi" a Vecchiano; scuola primaria "Newbery" a Marina di Pisa; liceo scientifico "Dini" a Pisa; istituto "Matteotti" a Pisa; istituto "Galilei-Pacinotti" a Pisa; istituto "Santoni-Gambacorti" a Pisa; Itis "Da Vinci" a Pisa; Istituto "Fascetti" a Pisa; Liceo scientifico "Buonarroti" a Pisa; un asilo nido a Pisa e un asilo nido a Cucigliana, nel comune di Vicopisano.

A seguito della usuale attività di rilevazione dei casi di positività al Covid 19 condotta sul territorio, ad oggi le scuole della Zona Valdera Alta Val di Cecina in cui sono state poste in quarantena classi sono le seguenti: Ipsia "Pacinotti" a Pontedera (1 classe); scuola primaria Santa Maria a Monte (1 classe); scuola primaria Casciana Terme (2 classi); scuola primaria Chianni (1 classe); scuola dell'infanzia "Mirò" a Pontedera (1 sezione); scuola primaria "Arcobaleno della Pace" a Pontedera (1 classe); scuola media "Curtatone e Montanara" a Pontedera (2 classi).

Ambito ex ASL 6 di Livorno

All’Iti “Galilei” di Livorno, dove ieri (24 settembre) è risultato positivo al Covid un ragazzo di 18 anni e sono stati messi in quarantena 20 compagni di classe, oggi (25 settembre) è stata disposta la quarantena per 11 insegnanti.

Ambito ex ASL 12 Versilia

A seguito della usuale attività di rilevazione dei casi di positività al Covid 19 condotta sul territorio, ad oggi le scuole della Zona Versilia in cui sono state poste in quarantena classi sono le seguenti: l’istituto comprensivo “Motto” di Viareggio; l’istituto “Santa Marta” di Varignano (Viareggio).

Negli altri territori al momento non risultano novità rilevanti in ambito scolastico.