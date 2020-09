Fine settimana di arte e cultura a Villa Reale a Marlia

Altri articoli in Piana

lunedì, 21 settembre 2020, 18:18

Sarà potenziata la pubblica illuminazione in via dell'Ave Maria. Il Comune sta lavorando per spostare il cantiere e rendere di nuovo fruibile il parcheggio situato tra la stazione dei carabineri e la scuola primaria

lunedì, 21 settembre 2020, 14:27

Servizio scuolabus: aperta un'ulteriore finestra per permettere ai genitori che ancora non l'hanno fatto di iscrivere i propri figli al servizio di trasporto scolastico

sabato, 19 settembre 2020, 21:45

Tra queste l'esenzione per i proprietari di terreni che realizzeranno progetti di piantumazione arborea e di salvaguardia del decoro del paesaggio in collaborazione con il Comune

venerdì, 18 settembre 2020, 17:27

Attivate le procedure per la didattica integrata per la classe in quarantena della scuola Felice Orsi di Porcari. A comunicarlo gli stessi genitori dei ragazzi

venerdì, 18 settembre 2020, 17:19

Dopo il grande successo dell'edizione serale Le Rinascenze torna a settembre nel bellissimo parco della Villa Reale di Marlia con l'edizione diurna originaria, la quale si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 18.00

venerdì, 18 settembre 2020, 15:13

Sono i membri del gruppo consiliare "La Porcari che vogliamo" ad intervenire in merito alla mancata attivazione della didattica a distanza da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Porcari per gli alunni della classe 2° C della scuola primaria F.Orsi, in quarantena in quanto contatti diretti del bambino risultato positivo al...