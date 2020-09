Piana



Furti in abitazioni a Gragnano, indagini dei carabinieri

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:25

Un raid di furti e/o tentativi di intrusione, è avvenuto nella tarda serata di ieri sera in zona Gragnano, nel comune di Capannori, dove alcuni malviventi si sono addentrati in alcune abitazioni tra Via dei Pezzini e Via Pesciatina. In alcuni casi sono riusciti ad entrare, in altri no, e pare che addirittura in alcune abitazioni i proprietari fossero in casa e in una di esse, avrebbero immobilizzato il cane in giardino per rinchiuderlo del garage. Paura e rabbia per i residenti della zona, ai quali non è restato altro che presentare denuncia alla locale stazione dei carabinieri.

Gabriele Muratori