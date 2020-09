Piana



Il 1° ottobre parte il nuovo servizio del "vigile di zona"

martedì, 8 settembre 2020, 08:53

Aumenta la presenza della polizia municipale nelle frazioni del territorio per garantire più sicurezza ai cittadini. Dal prossimo 1° ottobre prenderà infatti il via il progetto sperimentale 'Vigile di zona", grazie al quale agenti della polizia municipale saranno presenti nei paesi per ascoltare i cittadini, fornire consigli alle fasce più deboli della popolazione e prevenire episodi di microcriminalità. Il progetto avrà la durata di sei mesi e sarà attivato grazie a un cofinanziamento della Regione Toscana, poichè il Comune di Capannori è risultato vincitore di un bando regionale sulla sicurezza urbana. A svolgere il nuovo servizio saranno quattro agenti assunti a tempo determinato dalla graduatoria del concorso indetto dall'amministrazione comunale e da poco conclusosi, affiancati da agenti di maggiore esperienza, suddivisi in due squadre che durante l'arco della giornata pattuglieranno le frazioni sulla base di un calendario predefinito.

"Abbiamo voluto attivare questo progetto per promuovere un contatto più diretto tra il cittadino e la polizia municipale - spiega l'assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli-. I vigili di zona svolgeranno una funzione davvero importante, con l'obiettivo di avere una presenza della polizia municipale più diffusa sul territorio, perché potranno raccogliere direttamente dai cittadini segnalazioni, dare consigli agli anziani su come evitare le truffe domiciliari, fare controlli stradali e nelle aree pubbliche. Un nuovo servizio per essere più vicini alla popolazione, che va ad integrarsi con altri progetti già in atto da tempo, alcuni dei quali realizzati in collaborazione tra cittadini e polizia municipale, come il controllo di vicinato, i gruppi Whatsapp, l'installazione delle telecamere di sorveglianza e il rafforzamento del servizio notturno. La sicurezza dei nostri cittadini - conclude Micheli - è per la nostra amministrazione una vera priorità, come dimostra il potenziamento dell'organico della polizia municipale con l'entrata in servizio dal prossimo 15 settembre di sei nuovi agenti assunti tramite concorso, mentre altri due prenderanno servizio il prossimo anno".

Il nuovo servizio terrà in considerazione le esigenze sia delle frazioni più popolose sia di quelle più piccole attuando un approccio diversificato alle varie zone del territorio in base alle caratteristiche dei paesi. Un'attenzione specifica sarà dedicata ad aree pubbliche, parchi gioco, piazze ed altri luoghi di ritrovo. Le due squadre del "Vigile di zona" saranno in contatto diretto con la centrale operativa grazie anche all'utilizzo di un tablet che consentirà loro di registrare le segnalazioni e di effettuare verifiche su veicoli che appaiono sospetti.