La commissione pari opportunità incontra comunità di Ruota

Altri articoli in Piana

martedì, 1 settembre 2020, 17:16

Ok al bilancio di previsione di Altopascio, approvato ieri sera, con i voti di maggioranza, dal consiglio comunale della cittadina del Tau. In apertura di seduta è stata formalizzata la sostituzione dell'ex consigliere comunale Marco Remaschi, che si è dimesso per potersi candidare a sindaco di Coreglia

martedì, 1 settembre 2020, 13:46

L'amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l'assegnazione di 25 posteggi nel mercato contadino di Marlia, di 5 posteggi nell'area di filiera corta nel mercato di Guamo e di 2 posteggi nell'area di filiera corta nel mercato di San Leonardo in Treponzio, per un totale di 32 posteggi

lunedì, 31 agosto 2020, 18:10

Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Matteo Scannerini, sui blackout continui che interessano il centro della frazione più popolosa del comune di Capannori

lunedì, 31 agosto 2020, 15:17

Emiliano Malagoli - pilota di motociclismo paralimpico e fondatore della Onlus Di.Di. Diversamente Disabili - è stato il 1° italiano con protesi a partecipare alla celebre Maratona di New York, lo scorso novembre 2019

lunedì, 31 agosto 2020, 14:18

Lunedì 14 settembre, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, riprende la rassegna 'Pedagogia Globale - Nuove Consapevolezze' promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l'associazione Paideia

lunedì, 31 agosto 2020, 11:22

Il capogruppo di opposizione, Simona Alfani, così come i consiglieri Carrara, Capocchi e Seghieri non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito