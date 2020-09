Piana



Le Rinascenze 2020, al via la terza edizione

venerdì, 18 settembre 2020, 17:19

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 si terrà la fortunata manifestazione Le Rinascenze – Arte in villa.

Dopo il grande successo dell'edizione serale Le Rinascenze torna a settembre nel bellissimo parco della Villa Reale di Marlia con l'edizione diurna originaria, la quale si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Ricarica la mente e concediti un fine settimana di divertimento e creatività con Le Rinascenze - Arte in Villa, la sola ed unica festa d’arte della lucchesia. Questo esclusivo format propone, nella sua terza edizione, performance, mostre, laboratori gratuiti per grandi e piccoli e spettacoli ininterrotti, che si avvicenderanno nel fine settimana in questione, vivificando l’intero parco della suggestiva Villa Reale di Marlia. La manifestazione presenterà una serie di celebrazioni artistiche scandite tramite una serie di pittori, scultori, fotografi, performer e ospiti. Tra le novità di quest’anno si contano le aree dedicate interamente ai bambini, i contest riservati agli artisti e i nuovi spazi inediti e interamente ristrutturati della villa, in cui gli espositori potranno collocare le proprie opere in tutta sicurezza e nel rispetto di ogni creazione. Questa edizione offrirà inoltre vari punti ristoro sul luogo e l’opportunità di consumare pic-nic in ogni zona del parco. Nel pomeriggio di entrambe le giornate sarà inoltre allestito il salotto culturale della villa, angolo dall'impronta intellettuale che vedrà presenti relatori d'eccezione, i quali ci informeranno sulla trasformazione della campagna lucchese tra il XVI e il XIX secolo e sulle auto d'epoca in villa.



Kreativa d’arte e dintorni ha voluto semplicemente progettare e affinare, edizione dopo edizione, il solo festival del territorio rivolto completamente alla creatività, alle idee e alla connessione tra queste due dimensioni.



Due giornate in cui i riflettori volgeranno su incontri, letture, spettacoli, laboratori, mostre, performance e momenti di approfondimento culturale, scrutando i mutamenti e la sinergia dell’arte contemporanea e del passato; con una fruizione immediata e accessibile per un pubblico intergenerazionale come quello delle scorse edizioni. Kreativa, scuola d’arte e cultura è attiva sul territorio lucchese anche con altre manifestazioni attigue a Le Rinascenze; si impegna da sempre a creare un clima di accoglienza e condivisione che scaturisce dalla necessità di voler spartire le proprie idee con chi ha come comune denominatore la giusta affezione rivolta ai progetti artistici, la quale si configura in estrema sintesi con fantastici eventi di questo genere. Le Rinascenze è anche interazione con i protagonisti del settore poiché i visitatori potranno apprendere, approfondire e in molti casi anche riscoprire la propria manualità, cimentandosi in workshop, laboratori e contest allocati negli angoli più incantevoli del parco della villa. Un evento vivace e divertente in cui l’estro e i talenti dello staff e degli artisti saranno al servizio di un pubblico attivo.

L’evento è gratuito e si accede con regolare biglietto per l’ingresso al Parco della villa senza supplementi.

A causa di controllo e limitazione degli accessi per le norme anti Corona-virus, l’ingresso è garantito fino a mille persone per ogni giorno di manifestazione cosicchéè necessario l’acquisto della prevendita disponibile sul sito ufficiale dell’evento www.lerinascenze.it

Perché meravigliarsi è sempre possibile.

www.lerinascenze.it