Luca Menesini ha incontrato il nuovo questore Alessandra Faranda Cordella

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:44

In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico gli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, in totale circa 900, riceveranno le borracce in acciaio inox del comune di Capannori

mercoledì, 2 settembre 2020, 13:33

È questa la decisione presa dagli iscritti del circolo del partito democratico di Villa Basilica e dalla giunta comunale composta dal sindaco, Elisa Anelli, dal vicesindaco, Giordano Ballini e dall’assessore Silvio Amata

mercoledì, 2 settembre 2020, 11:06

E' stato un gran successo, dopo mesi di sospensione delle attività, il concerto di domenica 30 agosto della Filarmonica Gaetano Luporini presso la Pieve di San Gennaro

mercoledì, 2 settembre 2020, 11:02

Prosegue l’impegno del Comune di Porcari nei confronti di tutte le attività rimaste chiuse nei mesi di lockdown imposti dall’emergenza epidemiologica

martedì, 1 settembre 2020, 17:16

Ok al bilancio di previsione di Altopascio, approvato ieri sera, con i voti di maggioranza, dal consiglio comunale della cittadina del Tau. In apertura di seduta è stata formalizzata la sostituzione dell'ex consigliere comunale Marco Remaschi, che si è dimesso per potersi candidare a sindaco di Coreglia

martedì, 1 settembre 2020, 13:46

L'amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l'assegnazione di 25 posteggi nel mercato contadino di Marlia, di 5 posteggi nell'area di filiera corta nel mercato di Guamo e di 2 posteggi nell'area di filiera corta nel mercato di San Leonardo in Treponzio, per un totale di 32 posteggi