Memorial Cordischi: vincono i Giovanissimi 2007 del Pontedera

venerdì, 18 settembre 2020, 17:27

Attivate le procedure per la didattica integrata per la classe in quarantena della scuola Felice Orsi di Porcari. A comunicarlo gli stessi genitori dei ragazzi

venerdì, 18 settembre 2020, 17:19

Dopo il grande successo dell'edizione serale Le Rinascenze torna a settembre nel bellissimo parco della Villa Reale di Marlia con l'edizione diurna originaria, la quale si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 18.00

venerdì, 18 settembre 2020, 15:13

Sono i membri del gruppo consiliare "La Porcari che vogliamo" ad intervenire in merito alla mancata attivazione della didattica a distanza da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Porcari per gli alunni della classe 2° C della scuola primaria F.Orsi, in quarantena in quanto contatti diretti del bambino risultato positivo al...

giovedì, 17 settembre 2020, 15:01

'Pandemia... crisi e opportunità', questo il titolo del ciclo di incontri e testimonianze che prenderà il via venerdì 25 settembre alla chiesa parrocchiale di Guamo

giovedì, 17 settembre 2020, 14:55

Incidente sul lavoro questa mattina alla ditta "Soluzioni Srl" ad Altopascio. Intorno alle 11.15, un uomo di 55 anni, utilizzando una sega, si è ferito ad una mano (amputazione di un dito, sub-amputazione di altri due)

giovedì, 17 settembre 2020, 14:40

Settimane di intensa preparazione per la nuova compagine amaranto del Tau Futsal, il "calcio a 5" che debutta quest'anno ad Altopascio. Sotto la direzione di mister Filippo Edi, il Tau Futsal ha iniziato la terza settimana di allenamenti in vista dell'imminente inizio della stagione sportiva