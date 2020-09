Messa per San Michele patrono della polizia

Altri articoli in Piana

lunedì, 28 settembre 2020, 14:05

La cooperativa Arborea, proprietaria da circa due anni della latteria San Ginese, ha deciso di non acquistare latte dagli allevatori di Lucca, Capannori e della Mediavalle con decorrenza dal 15 settembre recedendo dai contratti con un semplice preavviso di 30 giorni inviato lo scorso mese di agosto

domenica, 27 settembre 2020, 18:22

Parroco di Spianate risultato positivo al Covid: in corso i primi tamponi e tracciamento di tutte le persone entrate in contatto. Il futuro delle chiese: vuote

domenica, 27 settembre 2020, 17:51

Centinaia di persone hanno occupato, da ieri sera, la ex Cover, un capannone dismesso nell'area industriale: polizia, carabinieri e vigili urbani non possono fare altro che stare a guardare

domenica, 27 settembre 2020, 15:10

Stanotte ignoti hanno occupato abusivamente il capannone abbandonato dell'ex Cover, appartenente a una società privata, in via delle Industrie, ad Altopascio, per dare vita a un rave party, che ha richiamato centinaia di persone, che illegalmente stanno sostando all'interno

sabato, 26 settembre 2020, 18:25

E' risultato positivo al Covid il parroco di una frazione del comune di Altopascio, nella Piana di Lucca, che aveva effettuato un tampone sul territorio di altra Asl

sabato, 26 settembre 2020, 15:31

Indossano le classiche pettorine catarifrangenti per essere ben riconoscibili, stanno davanti alle scuole e si occupano di far entrare e uscire in sicurezza i bambini e i ragazzi altopascesi, garantendo un presidio sul territorio in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale