Positivo al Covid un parroco della Piana di Lucca

sabato, 26 settembre 2020, 15:31

Indossano le classiche pettorine catarifrangenti per essere ben riconoscibili, stanno davanti alle scuole e si occupano di far entrare e uscire in sicurezza i bambini e i ragazzi altopascesi, garantendo un presidio sul territorio in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale

sabato, 26 settembre 2020, 14:16

Concluso con successo il corso di Blsd, rianimazione cardiopolmonare con ausilio del defibrillatore Dae, organizzato nella giornata di venerdì dalla "Mirco Ungaretti Onlus" e rivolto a 16 agenti della polizia municipale del comune di Capannori

sabato, 26 settembre 2020, 10:55

Firmata la convenzione con i privati, nell'ambito di un piano attuativo, con cui il Comune ha acquisito gratuitamente il terreno

sabato, 26 settembre 2020, 09:54

L'affermato hair stylist e imprenditore di Altopascio parteciperà alla cerimonia di premiazione dedicata alla grande star americana per consegnare un riconoscimento molto speciale

sabato, 26 settembre 2020, 09:53

Macchine d’epoca protagoniste domani in Villa Reale a Marlia. Nell’ambito della manifestazione d’arte e cultura “Le Rinascenze” organizzata dall’Associazione Kreativa di Lucca

venerdì, 25 settembre 2020, 18:42

Per quanto riguarda gli sviluppi legati alla positività, emersa nella scorsa settimana di un bambino (asintomatico) della seconda classe della scuola primaria “Felice Orsi” di Porcari, è risultato positivo a bassa carica virale un nuovo tampone eseguito ad un coetaneo del bimbo che gioca con lui in una squadra di...