Pro-Gest Ondulati Giusti: D'Ambrosio incontra i rappresentanti sindacali

giovedì, 10 settembre 2020, 14:58

Prima campanella, Porcari è pronta. Come in tutta la Toscana lunedì la scuola aprirà i battenti per centinaia di studenti del territorio. Dopo il via, lo scorso 1 settembre, dell’attività degli asili nido convenzionati, anche le scuole dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado inizieranno le lezioni

giovedì, 10 settembre 2020, 14:22

Il consiglio comunale ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza, i voti contrari di Lega e Forza Italia e l'astensione di Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, il progetto preliminare per la realizzazione della doppia rotonda sulla via Pesciatina a Lunata

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:36

Antonio Diatz ha dichiarata di essersi dato al mercato dello stupefacente per le difficoltà economiche sopraggiunte in seguito al lockdown, nonostante il lavoro da dipendente in una carrozzeria di Lucca

martedì, 8 settembre 2020, 15:16

Quinta giornata del Memorial Cordischi e un'altra vittoria per gli amaranto del Tau Calcio che battono per 6 a 0 la Pro Livorno Sorgenti. Vince anche il Pontedera per 5 a 0 contro lo Zenith Audax.

martedì, 8 settembre 2020, 15:14

Scuolabus a regime dal primo giorno di scuola ad Altopascio. Il servizio mensa, invece, come di consueto partirà due settimane dopo la prima campanella, il 28 settembre

martedì, 8 settembre 2020, 12:33

E' iniziato in alcuni plessi scolastici e sarà ultimato entro l'inizio del prossimo anno scolastico il montaggio di tendaggi ignifughi e fonoassorbenti per ricavare in spazi come atri e refettori nuove aule in modo da consentire il rispetto del distanziamento tra gli alunni nel rispetto delle norme ministeriali anti Covid...