Quinta giornata del Cordischi: vincono Tau e Pontedera

martedì, 8 settembre 2020, 15:14

Scuolabus a regime dal primo giorno di scuola ad Altopascio. Il servizio mensa, invece, come di consueto partirà due settimane dopo la prima campanella, il 28 settembre

martedì, 8 settembre 2020, 12:33

E' iniziato in alcuni plessi scolastici e sarà ultimato entro l'inizio del prossimo anno scolastico il montaggio di tendaggi ignifughi e fonoassorbenti per ricavare in spazi come atri e refettori nuove aule in modo da consentire il rispetto del distanziamento tra gli alunni nel rispetto delle norme ministeriali anti Covid...

martedì, 8 settembre 2020, 08:53

Dal prossimo 1° ottobre prenderà infatti il via il progetto sperimentale 'Vigile di zona", grazie al quale agenti della polizia municipale saranno presenti nei paesi per ascoltare i cittadini, fornire consigli alle fasce più deboli della popolazione e prevenire episodi di microcriminalità

lunedì, 7 settembre 2020, 11:51

Flavio Sodini e Matteo petrini, Fratelli d'Italia Capannori: "Molti di voi probabilmente conosceranno la via vecchia pesciatina, la strada parallela alla attuale pesciatina che dal 'Colibrì' porta fino a Picciorana evitando la classica strada regionale"

domenica, 6 settembre 2020, 15:40

Terza giornata del Trofeo Memorial Antonio Cordischi organizzato dal Tau Calcio Altopascio e riservato ai Giovanissimi B 2007. Nella giornata di sabato 5 settembre l'As Lucchese ha pareggiato contro la Pro Livorno Sorgenti, mentre il Capezzano ha battuto l'Asd Tobbiana per 3 a 0 e il Pontedera ha vinto contro...

sabato, 5 settembre 2020, 16:04

Controlli al locale pubblico "All In" di Altopascio. Tre cittadine ucraine sono state trovate prive del permesso di soggiorno e quindi accompagnate in questura per gli accertamenti