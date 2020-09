Rave Party, oltre 300 denunce: individuati i tre organizzatori

Altri articoli in Piana

lunedì, 28 settembre 2020, 19:13

Grazie ad un finanziamento ottenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Saranno implementate anche le collezioni librarie delle due biblioteche decentrate

lunedì, 28 settembre 2020, 19:07

Lavori in corso alla spalletta del sottopasso di via dei Casoni a Porcari. Domani (29 settembre) dalle 7 alle 18 e comunque fino a che l'opera non sarà ultimata, sarà istituito un senso unico alternato - con conseguente restringimento della carreggiata - nel tratto che va da via Puccini a...

lunedì, 28 settembre 2020, 17:52

Conclusa l'operazione di polizia che ha portato alla chiusura del rave-party: identificati e denunciati gli occupanti e gli organizzatori, sequestrati materiali e attrezzature

lunedì, 28 settembre 2020, 14:05

La cooperativa Arborea, proprietaria da circa due anni della latteria San Ginese, ha deciso di non acquistare latte dagli allevatori di Lucca, Capannori e della Mediavalle con decorrenza dal 15 settembre recedendo dai contratti con un semplice preavviso di 30 giorni inviato lo scorso mese di agosto

lunedì, 28 settembre 2020, 13:55

Sarà celebrata martedì 29 settembre alle 10.30 presso la chiesa di San Michele a Colognora di Compito nel comune di Capannori la festività di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato

domenica, 27 settembre 2020, 18:22

Parroco di Spianate risultato positivo al Covid: in corso i primi tamponi e tracciamento di tutte le persone entrate in contatto. Il futuro delle chiese: vuote