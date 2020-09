Si presenta il libro “L’Ultimo Craxi - Diari da Hammamet” di Andrea Spiri

Altri articoli in Piana

martedì, 15 settembre 2020, 12:15

Il circolo Pd di Altopascio ribadisce il proprio appoggio al sindaco e all'amministrazione guidata da Sara D'Ambrosio e dichiara di continuare il loro lavoro al fianco dell'amministrazione in vista anche delle comunali 2021

martedì, 15 settembre 2020, 09:30

Un incendio è divampato nell'area di un'abitazione privata stamattina, intorno alle 9.45, in via Mammianese sud, ad Altopascio, nei pressi della rotonda per Marginone. Sul posto è intervenuta un'unità dei vigili del fuoco

lunedì, 14 settembre 2020, 16:59

Due dilettantistiche e due professionistiche: le semifinali del 26° Memorial Antonio Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio, porta sul sintetico della cittadina del Tau quattro squadre eccellenti: il Tau Calcio, la Sestese, la Pistoiese e il Pontedera

lunedì, 14 settembre 2020, 15:49

Presto Segromigno in Monte e San Colombano saranno dotate di nuove infrastrutture per la mobilità sostenibile.La prossima settimana partiranno infatti i lavori per la realizzazione di due corsie ciclabili su via Nuova a Segromigno in Monte e su via delle Ville a San Colombano, che collegheranno la chiesa di San...

lunedì, 14 settembre 2020, 14:39

L’indagato ha riferito, informalmente, di aver attivato le schede a nome di suoi clienti ma a loro insaputa, apponendo di proprio pugno la firma in calce ad ogni contratto al fine di ricevere un bonus dalla compagnia telefonica

lunedì, 14 settembre 2020, 14:14

L'avvio del nuovo anno scolastico, ad Altopascio, porta con sé una novità importante: l'eliminazione della annosa lista d'attesa alla scuola materna di Chimenti, con la creazione di una nuova sezione, che trova casa nella elementare di Spianate