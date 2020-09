Smarrito labrador color crema di nome Noè

Altri articoli in Piana

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:25

Un raid di furti e/o tentativi di intrusione, è avvenuto nella tarda serata di ieri sera in zona Gragnano, nel comune di Capannori, dove alcuni malviventi si sono addentrati in alcune abitazioni tra Via dei Pezzini e Via Pesciatina

martedì, 22 settembre 2020, 19:10

Con il sostegno di Italiana Assicurazioni, il 26 settembre, parte "From 0 to 0" un'idea dell'atleta paralimpico Andrea Lanfri, il cui ricavato sarà devoluto al progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi

martedì, 22 settembre 2020, 14:52

Micheli: "E' un vero onore ospitare sul nostro territorio questa prestigiosa manifestazione: riserveremo un'accoglienza speciale". Sfileranno 400 auto d'epoca, precedute dal passaggio di circa 100 Ferrari moderne

lunedì, 21 settembre 2020, 18:18

Sarà potenziata la pubblica illuminazione in via dell'Ave Maria. Il Comune sta lavorando per spostare il cantiere e rendere di nuovo fruibile il parcheggio situato tra la stazione dei carabineri e la scuola primaria

lunedì, 21 settembre 2020, 18:18

Sarà una Villa Reale in grande splendore, sabato e domenica prossima, quando andrà in scena la nuova edizione di “Le Rinascenze”, la manifestazione promossa dall’associazione Kreativa di Lucca, in cui l’arte e la cultura saranno protagoniste

lunedì, 21 settembre 2020, 14:27

Servizio scuolabus: aperta un'ulteriore finestra per permettere ai genitori che ancora non l'hanno fatto di iscrivere i propri figli al servizio di trasporto scolastico