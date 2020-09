Piana



Tentano di rapinare agente di preziosi che riesce a fuggire

mercoledì, 30 settembre 2020, 16:33

Movimentato episodio questa mattina davanti ad una gioielleria a Capannori in via Cardinal A. Pacini. Un rappresentante di preziosi residente in provincia di Pistoia, di 50 anni, era appena uscito dal negozio quando, al momento di salire in auto, è stato avvicinato da due sconosciuti che hanno cercato di rapinarlo del campionario. L'uomo, però, si è divincolato e ha coraggiosamente reagito all'aggressione riuscendo a mettere in fuga i due banditi subendo solo qualche lieve contusione. Indagano i carabinieri di Capannori. Sono stati gli stessi titolari della gioielleria a portare aiuto al rappresentante di commercio.