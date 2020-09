Terza giornata del Cordischi: vincono Capezzano e Pontedera

Altri articoli in Piana

sabato, 5 settembre 2020, 16:04

Controlli al locale pubblico "All In" di Altopascio. Tre cittadine ucraine sono state trovate prive del permesso di soggiorno e quindi accompagnate in questura per gli accertamenti

sabato, 5 settembre 2020, 14:33

Ritorno a scuola sicuro. Ad Altopascio aule e ambienti sicuri, nuovi spazi, nuova disposizione delle classi per mantenere le distanze di sicurezza e un grande obiettivo generale: fare in modo che ogni bambino e ogni ragazzo viva il tempo scuola senza la mascherina

sabato, 5 settembre 2020, 10:25

Migliorato il sistema antincendio e realizzata una nuova struttura nell'area esterna per lo svolgimento di attività didattiche all'aperto

venerdì, 4 settembre 2020, 15:54

Due Provincie quella Lucchese e quella Pisana collegate da un progetto condiviso per rilanciare e rafforzare lo sviluppo turistico e culturale dei propri territori attraverso un importante progetto di riconversione del tracciato della ex ferrovia Lucca-Pontedera come Greenway per incentivare l'uso di percorsi alternativi di mobilità dolce a servizio dei...

venerdì, 4 settembre 2020, 15:42

Diciannove fabbricati completamente distrutti e dodici gravemente danneggiati, ai quali se ne sommano altri 14 che riportarono danni non gravi. All'indomani della Liberazione, avvenuta il 4 settembre 1944, Altopascio si presentava così, con il 30 per cento degli edifici, tra il capoluogo e le frazioni di Badia Pozzeveri, Marginone e...

venerdì, 4 settembre 2020, 15:24

Porcari promuove la mobilità sostenibile e gli spostamenti in bicicletta. È con questa finalità che torna in piazza Unità d'Italia, alla stazione di ricarica dietro il palazzo del Comune, il servizio di bike sharing con la rinnovata collaborazione di Legambiente, sezione Capannori e Piana lucchese