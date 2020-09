Torna il bike sharing in piazza Unità d'Italia a Porcari

Altri articoli in Piana

venerdì, 4 settembre 2020, 15:54

Due Provincie quella Lucchese e quella Pisana collegate da un progetto condiviso per rilanciare e rafforzare lo sviluppo turistico e culturale dei propri territori attraverso un importante progetto di riconversione del tracciato della ex ferrovia Lucca-Pontedera come Greenway per incentivare l'uso di percorsi alternativi di mobilità dolce a servizio dei...

venerdì, 4 settembre 2020, 15:42

Diciannove fabbricati completamente distrutti e dodici gravemente danneggiati, ai quali se ne sommano altri 14 che riportarono danni non gravi. All'indomani della Liberazione, avvenuta il 4 settembre 1944, Altopascio si presentava così, con il 30 per cento degli edifici, tra il capoluogo e le frazioni di Badia Pozzeveri, Marginone e...

venerdì, 4 settembre 2020, 15:10

Al via la 26esima edizione del Memorial Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio. Nella prima giornata sono scese in campo l'Atletico Lucca contro il Margine Coperta (1-3), i Giovani Fucecchio contro l'Asd Tobbiana (2-0) e l'Academy Porcari contro il Pontedera (2-5)

giovedì, 3 settembre 2020, 16:17

Così Maurizio Marchetti a proposito della notizia della scomparsa, ad Altopascio, di Myra Maltagliati

giovedì, 3 settembre 2020, 14:04

Molti i lavori realizzati nelle scuole dall'amministrazione Menesini durante l'estate per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro

giovedì, 3 settembre 2020, 12:49

Avviati i lavori per realizzare il mini-centro di raccolta di Ascit, in attesa di avere pronta l'isola ecologica vera e propria, che sorgerà in località Cerro