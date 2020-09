Piana



Tornano "Le Rinascenze" alla Villa Reale di Marlia

venerdì, 25 settembre 2020, 17:58

Dopo il grande successo per l'edizione serale, "Le Rinascenze" tornano domani 26 e domenica 27 settembre ad arricchire tutto il parco della Villa Reale di Marlia con l'edizione diurna originaria di Kreativa d'Arte e Dintorni!

Prenota accesso fino ad esaurimento posti (precedenza a chi acquista online)! Tra le novità di quest'anno si contano le varie aree dedicate interamente ai bambini, i contest riservati agli artisti e i nuovi spazi inediti e interamente ristrutturati della villa, in cui gli espositori potranno collocare le proprie opere in tutta sicurezza e nel rispetto di ogni creazione.

Due giornate in cui i riflettori volgeranno su incontri, letture, spettacoli, laboratori, mostre, performance e momenti di approfondimento culturale, scrutando i mutamenti e le energie dell'arte contemporanea e del passato; con una fruizione immediata e accessibile per pubblico intergenerazionale.

Un evento vivace e divertente in cui l'estro e i talenti dello staff e degli artisti saranno al servizio di un pubblico attivo.

Ricordiamo che l'evento inizierà domani dalle 13 e domenica dalle 10 e il biglietto speciale rinascenze sarà valido dalle 10 del mattino in poi!



E per mangiare qualcosa? Abbiamo raddoppiato i punti ristoro! Oltre al nostro cafè ci sarà anche un secondo bar allestito per l'occasione alla Palazzina dell'orologio!