Vìola la normativa anti-Covid: locale chiuso per cinque giorni

sabato, 5 settembre 2020, 16:04

Il questore di lucca stanotte ha organizzato un servizio in materia di controllo del territorio, volto a restituire alla cittadinanza un'adeguata percezione della sicurezza e a contrastare e prevenire episodi di illegalità nel territorio di Altopascio.



L'attività ha visto la partecipazione della polizia amministrativa e dell'immigrazione, della squadra mobile, del reparto volanti, della polizia scientifica e dell'ufficio sanitario. Quest'ultimo, con proprio personale, ha provveduto ad effettuare le profilassi anti-Covid 19 sui soggetti coinvolti. Inoltre si è potuto contare sulla preziosa collaborazione del comando provinciale dei vigili del fuoco.



I controlli sono stati estesi anche al locale di pubblico trattenimento denominato "All In" di Altopascio, nel corso del quale sono emerse importanti irregolarità.



Un primo esito importante del controllo è stata l'applicazione della immediata sospensione temporanea dell'attività per cinque giorni, per la violazione della normativa anti-Covid. Tre cittadine ucraine sono state trovate prive del permesso di soggiorno e quindi accompagnate in questura per gli accertamenti. Sul conto delle stesse sono stati adottati rispettivamente: provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, accompagnamento presso CPR e trattenimento del passaporto per il successivo rimpatrio con accompagnamento alla frontiera.



Verrà inoltre inoltrata apposita segnalazione alla prefettura in ordine alla presenza all'interno del locale di soggetti addetti al controllo privi di registrazione e comunicazione ai sensi delle vigenti disposizioni.



Sono in corso le ulteriori verifiche in materia di lavoro irregolare e in materia di misure di sicurrezza e antincendio.