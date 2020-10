Apre la mostra della camelia autunnale e profumata Sasanqua

Altri articoli in Piana

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:08

Iniziato oggi (lunedì) l'intervento per la realizzazione di due corsie ciclabili su via Nuova a Segromigno in Monte che collegheranno via Stradone di Camigliano con la rotonda di intersezione tra Via Nuova e via delle Ville

lunedì, 19 ottobre 2020, 13:27

Saranno a breve realizzati tre attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori di velocità per la auto in transito, in altrettanti punti strategici del territorio comunale

domenica, 18 ottobre 2020, 22:38

Tanta la soddisfazione dei comitati ambientali della Piana di fronte alla negazione dell'amministrazione di Capannori e Porcari della proposta fatta da un'azienda privata a Salanetti riguardante l'essiccazione di fanghi

sabato, 17 ottobre 2020, 15:09

Il calendario è stato presentato ieri (16 ottobre) in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione (World food day), dal consiglio della Piana del Cibo, tornato a riunirsi dopo alcuni mesi di stop dovuti alla pandemia nella sede del comune di Porcari

sabato, 17 ottobre 2020, 11:36

Nel 2019 e nei primi mesi del 2020 i minori beneficiari sono stati 21. Quattordici le famiglie accoglienti e quattro le 'mamme tutor'

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:27

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier, Bruno Zappia, punta di nuovo i riflettori sulla via Romana e sulla pericolosità per automobilisti e cittadini