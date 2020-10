Assegnata alla studentessa Gjoana Abazi la borsa di studio 'Ilio Micheloni' 2019-2020

Altri articoli in Piana

lunedì, 26 ottobre 2020, 14:14

L'assessore Serena Frediani: "L'obiettivo è dare sostegno ad un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid 19"

sabato, 24 ottobre 2020, 12:12

Questa mattina a Sant'Andrea di Compito è stata inaugurata la nuova area didattica del Camelieto in occasione della "Mostra della Camelia autunnale e profumata Sasanqua"

sabato, 24 ottobre 2020, 11:57

Buona la risposta dei cittadini capannoresi al bando pubblicato dall'amministrazione comunale per l'assegnazione di contributi da utilizzare per lo smaltimento dell'amianto dalle abitazioni. Le domande pervenute sono infatti in totale 35, di cui 30 idonee e accolte per il finanziamento

sabato, 24 ottobre 2020, 10:11

A partire da mercoledì prossimo 28 ottobre nella sede comunale sarà attivo uno Sportello on line che fornirà informazioni ai cittadini sui lavori alle fognature e all'acquedotto in programma sul viale Europa. A rilasciare informazioni e far visionare il progetto dell'opera saranno i tecnici del Comune e di Acque Spa

venerdì, 23 ottobre 2020, 16:08

L’azienda multinazionale Gambini Spa ha consegnato al Comune di Porcari una ingente quantità di carta igienica, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Lisa Baiocchi, del responsabile marketing Nicola Romagnani e del responsabile dello stabilimento Tissue Hub dell’azienda, Daniele Ghiloni

venerdì, 23 ottobre 2020, 12:25

Sono 21 le famiglie del territorio che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica a causa dell'emergenza sanitaria che riceveranno un contributo del Comune per pagare affitto, bollette o servizi essenziali grazie al progetto 'Capannori ti prende per mano'