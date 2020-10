'Casa della salute' di Marlia: il Comune ha consegnato ai medici di famiglia i locali per la vaccinazione

Altri articoli in Piana

martedì, 13 ottobre 2020, 18:20

Un incendio è divampato a metá del pomeriggio di oggi in un annesso agricolo dietro la sede del mobilificio Paolicchi, in via della Cateratta, in localitá Zone, di fianco alla via Pesciatina

martedì, 13 ottobre 2020, 18:09

Cecchetti: "Tra le finalità migliorare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti locali e rafforzare reti commerciali non convenzionali". L'obiettivo è creare un sistema alimentare locale alternativo con la nascita di nuovi centri per la distribuzione del cibo e lo scambio di relazioni

martedì, 13 ottobre 2020, 18:01

Stanno riprendendo, con l'autunno, le attività sportive sul territorio di Porcari nonostante le palestre scolastiche della Orsi e della Pea, quest'anno, non siano utilizzabili dalle associazioni perché allestiti per la didattica

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:27

È ripartito giovedì scorso (8 ottobre) il servizio di ristorazione scolastica per i bambini e le bambine che frequentano l'istituto comprensivo di Porcari

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:16

+62% di richieste di contributi nel gennaio-settembre 2020 rispetto al 2019. Il vicesindaco Francesconi: “Siamo riusciti a dare contribuiti economici in più grazie alla scelta di aumentare gli investimenti nel sociale”

sabato, 10 ottobre 2020, 11:06

Sono complessivamente 1.670 i chilometri percorsi in tre mesi dalle biciclette elettriche a pedalata assistita grazie al servizio gratuito di bike sharing (condivisione di biciclette) promosso dal Comune e finanziato dal Ministero dell'Ambiente