Ceccarelli (Popolari): "Aiuti rapidi alle attività commerciali"

martedì, 27 ottobre 2020, 16:02

Il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli capogruppo dei “Popolari” interviene in merito alla necessità di sostenere le attività produttive e commerciali, nonché alle manifestazioni di protesta in atto.



"La pandemia - esordisce - mette giustamente al centro delle nostre preoccupazioni la salute, quale bene primario senza il quale nulla ha più significato e quindi é giusto imporre sacrifici per tutelarla anche a costo di un rilevante impatto economico ma d’altra parte se il contagio dilagasse, puoi pure lasciare aperte le attività produttive e commerciali tanto la gente non consumerebbe ne spenderebbe se non per esigenze primarie, condannando ugualmente alla chiusura innumerevoli esercizi".

"D’altronde - spiega - le restrizioni in vigore in Italia le stanno attuando tutti o quasi i Paesi in Europa e nel Mondo, anche per evitare la saturazione degli ospedali che causerebbe morti non solo per il COVID 19, però vi sono attività che ai fini di tutela della salute pubblica subiscono restrizioni e quindi sono fortemente penalizzate in termini di incassi e guadagni e perciò, debbono essere oggetto di pronti ed adeguati risarcimenti economici. Infatti i danni ingenti provocati dalla pandemia in atto, simili a quelli arrecati all’economia da una guerra, vanno ripartiti equamente tra le varie componenti della società ed il Governo deve farsi garante di questo erogando in tempi rapidi aiuti consistenti alle attività produttive e commerciali, molte delle quali a rischio di chiusura".

"Le diverse manifestazioni pacifiche svoltesi in varie località italiane - afferma -, sono dunque perfettamente legittime ed utili a rappresentare in modo civile e democratico uno stato di marcata difficoltà, mentre sono da respingere al mittente, contrastare ed isolare, i tentativi di strumentalizzare le giuste proteste degli esercenti messi in atto da forze estremistiche ed eversive, che hanno finalità ben diverse da quelle rappresentate dai titolari di attività".

"Pertanto - conclude - le Istituzioni tutte, a partire dai Comuni che costituiscono il livello amministrativo più vicino ai cittadini, si devono sentire fortemente impegnate per superare insieme anche questo difficile momento della vita nazionale. In questo senso, il Comune di Capannori continuerà ad essere al fianco della Comunità e delle attività produttive e commerciali colpite duramente dalla pandemia, come finora ha fatto con provvedimenti concreti".