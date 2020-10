Piana



Colpo al distributore Q8 dell'Esselunga di Porcari: sradicati due bancomat

sabato, 3 ottobre 2020, 11:26

Ingenti i danni al distributore della Q8 accanto al supermercato Esselunga di Porcari, per il colpo avvenuto nella notte. Una banda di ignoti, intorno alle 3, per mezzo di una ruspa rubata dal parco mezzi di una ditta di escavazioni nelle vicinanze, ha completamente divelto due colonnine del bancomat, asportandole completamente.



Una volta scoperto l'accaduto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'ambiente da possibili perdite di carburanti. Indagano sul fatto i carabinieri.



Foto di Ciprian Gheorghita