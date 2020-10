Piana



Commercianti in piazza a Capannori: "No alla chiusura alle 18"

mercoledì, 28 ottobre 2020, 20:47

di chiara grassini

Poco prima delle 18:30 già una trentina di commercianti erano in piazza Aldo Moro a Capannori in attesa del sit-in per dire no alla chiusura dei bar e ristoranti alle 18. La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle regole e mantenendo il distanziamento con le mascherine. I partecipanti, sparsi in diversi punti della piazza conversavano tra di loro o commentavano il Dpcm di Giuseppe Conte.



Prima dell'inizio della protesta sono stati distribuiti diversi cartelli con su scritto le categorie rappresentate. Una volta consegnate le insegne, i cittadini e titolari delle attività ristorative si sono posizionati nel centro della piazza per disapprovare il decreto. Il corteo è cominciato con la lettura dell'articolo 1 della Costituzione, poi la parola è passata ai commercianti che hanno espresso la loro idea e soprattutto sfogato la loro rabbia nei confronti della chiusura.



Il sit-in di natura apolitica ha riscontrato un gran numero di manifestanti e la partecipazione è stata piuttosto sentita. Il silenzio iniziale è stato interrotto dalla disperazione e dalla preoccupazione che ciascuna persona intervenuta al megafono ha tirato fuori.



"Vogliamo lavorare: se si blocca tutto che cosa facciamo? Non concordo con questo decreto! Se Conte chiude tutto, come manteniamo le nostre famiglie?" sono stati gli sconfortanti appelli lanciati nella piazza.



A parlare per prima è stata Silvia, proprietaria di un ristorante, e poi si sono susseguiti una serie di interventi. Dopo pochi minuti si è avvicinata una signora che ha voluto ricordare il fatto che la cassa integrazione non è arrivata a tutti. Mentre riportava pubblicamente il suo pensiero, la sua voce veniva interrotta dalle continue grida di disperazione che dicevano "Vogliamo i soldi, le bollette arrivano ogni mese e gli stipendi dei politici aumentano sempre". E così, tra una contestazione e l'altra, è stato il turno di altre due persone che lavorano nel settore calzaturiero e per una multinazionale. "Hanno dato il monopattino invece di migliorare la situazione: ci ritroviamo impreparati come a marzo" ha affermato un signore con la felpa e il cappuccio. Ha fatto eco una casalinga dall' altra parte di piazza Aldo Moro: "Mio marito è una partita iva, abbiamo il mutuo".



Il clima si è riscaldato, la gente si è arrabbiata e i toni si sono fatti accesi. "Vogliamo lavorare, se ci chiudono le tasse non le paghiamo! Non si paga più niente! Facciamo lo sciopero fiscale!" Sono partiti applausi in segno di approvazione, anche se la maggior parte dei presenti ha espresso forte preoccupazione perchè non sa che decisione prenderà il Governo dopo il 24 novembre. L'unica certezza è che il malcontento cresce sempre di più.