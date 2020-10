Covid, due classi in quarantena a Altopascio e Montecarlo

Altri articoli in Piana

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:18

Ritorno di Coppa Italia per il Tau Calcio che ha appuntamento domenica 4 ottobre con il Camaiore. L'andata è finita in parità, con gli avversari che nel primo tempo hanno dato del filo da torcere agli amaranto

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:17

E' incalzante il consigliere comunale altopascese di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti, coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca, che all’indomani della seduta di consiglio comunale altopascese svoltasi ancora in videoconferenza parte all’attacco

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:04

Arriva a conclusione l'iter che l'amministrazione D'Ambrosio, in accordo con la Regione Toscana, ha avviato una volta insediata nel 2016, con l'obiettivo di far gestire direttamente all'ente comunale il Centro visite della Riserva naturale del Lago di Sibolla e promuovere nel miglior modo possibile l'area protetta

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:57

Comincia oggi (venerdì 2 ottobre) il percorso che porterà l'intera comunità di Capannori ai festeggiamenti per i 200 anni di età del comune

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:39

Tornano a Porcari le 'pettorine gialle' di Legambiente con due pomeriggi dedicati all'iniziativa nazionale di volontariato Puliamo il mondo, giunta quest'anno alla sua 28esima edizione

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:18

Non aumenta la Tari ad Altopascio: infatti, nonostante che il piano tariffario di Ascit 2020 sia aumentato di un punto percentuale, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche resteranno invariate