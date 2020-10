Piana



Da oggi i certificati anagrafici vengono rilasciati anche in tabaccheria

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:03

A partire da oggi (venerdì) i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell'ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti. Un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di Capannori e la Federazione Italiana Tabaccai guidata a livello provinciale da Giovanni Catelli. Al momento le tabaccherie del territorio che hanno aderito al nuovo progetto sono 14 dislocate nella varie aree del territorio comunale, ma l'adesione al progetto resta aperta e quindi potrebbero aumentare. Il nuovo servizio è stato presentato stamani (venerdì) all'Emporio Frediani di Marlia, una delle attività aderenti, con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Luca Menesini, che è stato il primo cittadino a farsi rilasciare un certificato anagrafico in tabaccheria, l'assessore ai servizi al cittadino Serena Frediani, il segretario comunale Roberto Gerardi, Giovanni Catelli, presidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale e Endro Luchi, delegato territoriale di Ecomap (ente cooperativo mutuo di assistenza e previdenza per i tabaccai).

"Per un cittadino può non essere agevole per motivi di tempo recarsi nella sede del Comune per fare un certificato e quindi abbiamo pensato in collaborazione con la federazione dei tabaccai di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita delle persone - spiega il sindaco Luca Menesini -. Chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi alla tabaccheria più vicino casa risparmiando tempo. Con questa innovativa operazione andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per le persone, creando una rete di innovazione territoriale da sviluppare ulteriormente".

"Il nostro ente sta puntando sempre più sull'innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va proprio in questa direzione – afferma il segretario comunale Roberto Gerardi, che ha seguito in prima persona la stipula della convenzione tra il Comune di Capannori e la Federazione Italiana Tabaccai -. Innovare significa trovare soluzioni moderne e alternative che migliorino e velocizzino l'attività dell'ente, realizzando procedure sempre più efficienti che facilitino anche l'accesso ai servizi da parte dei cittadini" .

"Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio - dichiara Giovanni Catelli, presidente della Federazione Italiana Tabaccai della provincia di Lucca- . La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e credo che altre attività presto vi aderiranno".

Di seguito i certicati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

Certificato di residenza, Certificato di Stato civile, Certificato di stato libero, Certificato di cittadinanza, Certificato contestuale, Certificato di residenza e Stato di famiglia, Certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, Certificato di residenza e cittadinanza, Certificato di Stato di famiglia e Stato civile, Certificato di Stato di famiglia, Certificato di stato di famiglia con relazione di parentela, Certificato anagrafico di matrimonio, Certificato anagrafico di unione civile, Certificato di esistenza in vita, Certificato anagrafico di nascita, Certificato di cancellazione anagrafica, Certificato anagrafico di morte, Certificato di convivenza di fatto, Comunicazione di emigrazione, Stato di famiglia per cittadini AIRE, Stato di famiglia e residenza per cittadini AIRE, Certificato di residenza per cittadini AIRE.

Le tabaccherie che hanno aderito:

Tabaccheria 'Sottopoggio' via di Sottomonte, 64 – Guamo tel 0583 947999 rivendita n.67; Edicola-Tabacchi Lera Marco, via delle Ville, 67 Località Osteria - Lammari tel. 0583 961657 riv. n.26; Tabaccheria 'Olimpia', via Liliano Paolinelli, 83 - Marlia tel 0583 30144 riv. n. 36; Emporio Frediani tabaccheria, edicola, piazza Don Carlo Matteoni, 1-Marlia , tel 0583 30240 riv.n. 35; Tabaccheria Roberti, via del Popolo 21/23 -Capannori, tel 0583 1892867 riv.n.8; Tabaccheria Valeriano Petri, piazza Aldo Moro, 64 - Capannori, tel 0583 429880 riv. n.99.; Bar, tabacchi Centoni, via Pesciatina, 518 -Zone, tel 0583 929866 riv, n.47; Bar, tabacchi, ristorante 'Il corno rosso', Via Ilio Menicucci, 92- San Gennaro tel 0583 978021, riv.n. 18; Bar Alimentari Tabacchi 'Fratelli Masini' , Viale Europa, 83- Lammari, tel 0583 962987 riv. n. 72; 'Le chicche preziose', via del Cimitero, 10/c- Lammari , tel 0583 436239 riv.n. 25; Tabaccheria 'Linus' di Maranini Mauro, Via Nuova , 62F -Segromigno in Monte, tel 0583 927018 riv. n. 69; Bar, tabacchi, norcineria Giometti Via di Sottomonte , 221 Massa Macinaia tel 0583 90436, riv.n.84 , Tabaccheria Mr Lucky via del Popolo, 128 Capannori, tel 0583 936455 riv.n.71; Bar tabacchi Marsalli Mario, Via del Gomberaio, 17- Camigliano tel: 0583 928247, riv.n.5 .

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, che può prevedere anche il rilascio di più certificati, il costo è di 2 euro.