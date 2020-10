Dal 1 gennaio 2021 la gestione integrata dei rifiuti passerà a Retiambiente spa. A Capannori il servizio continuerà ad essere svolto operativamente da Ascit

Altri articoli in Piana

giovedì, 15 ottobre 2020, 15:30

Un nuovo contributo per le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid. È quanto ha in cantiere il Comune di Porcari che, nel nuovo round di sostegno, mette a disposizione la somma di 13 mila 780 euro, in parte proveniente dalle donazioni dei cittadini arrivate negli ultimi mesi

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:56

Questo è quanto ha chiesto il presidente della Provincia, Luca Menesini, nella lettera al presidente della Regione, Eugenio Giani, scritta proprio per illustrare la situazione del trasporto pubblico in provincia di Lucca

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:51

Istituito il 'Garante dei diritti delle persone con disabilità' del comune di Capannori. Il consiglio comunale nella seduta di ieri pomeriggio (mercoledì) ha approvato all'unanimità il regolamento per questa nuova e importante figura di garanzia

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:30

Nella seduta del consiglio comunale di ieri, afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso, ha evidenziato le gravi anomalie - come da lui definite - della delibera che ha approvato i patti parasociali necessari per esercitare il controllo analogo congiunto su Reti Ambiente SPA

mercoledì, 14 ottobre 2020, 19:15

Simone Marconi e Francesco Fagni intervengono sugli aiuti promessi dal sindaco D'Ambrosio e mai arrivati: "Abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco per capire come mai ancora non si hanno notizie sul bando dei contributi covid promesso dall'amministrazione comunale"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:17

Un intervento atteso da anni e che ora è pronto a vedere la luce. Sono in via di conclusione i lavori per il completamento del nuovo marciapiede in via del Centenario a Porcari nel tratto più delicato, quello che prevede anche l’attraversamento del rio Ralla sul lato nord della strada