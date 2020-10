Piana



Della Nina: "La rotonda di Porcari è pericolosa, spiegateci la funzionalità"

venerdì, 9 ottobre 2020, 12:41

Tanti gli interrogativi sulla rotonda realizzata a Rughi all'incrocio tra via Romana ovest e via Galgani a Porcari. Il consigliere Massimo Della Nina così chiede delucidazioni sulle scelte prese: "Vorremmo che il consiglio comunale sia informato se dall'analisi delle immagini rilevate dalla telecamera sia stato possibile risalire ai responsabili dei danneggiamenti informandoci poi dell'importo di spesa necessario per la riparazione e sull'effettiva intenzione di risarcire chi ha subito danni alla loro proprietà a causa di questa rotonda - si legge nell'interrogazione - Inoltre sarebbe opportuno che fossimo informati sul compimento di tutte le analisi tecniche per non ripetere gli stessi errori".



L'installazione, costruita nel 2019, sembra infatti abbia dato adito a problematiche sin da subito: "Partiamo dai numerosi danneggiamenti a seguito di incidenti che spesso hanno interessato le proprietà private i cui proprietari si sono visti negare ogni tipo di risarcimento, tanto che c'è chi dopo svariati interventi di ripristino al muro di confine ha rinunciato all'ennesima ricostruzione optando per una siepe verde - spiega Della Nina - L'incrocio non era particolarmente problematico, negli ultimi anni non sono mai accaduti particolari incidenti, dunque escludo che la decisione dell'installazione sia stata presa per incrementare la sicurezza".



Allora, si chiede il consigliere, qual è lo scopo di questa? "Se fosse stato un maggior controllo affinché portasse a una riduzione del traffico ritengo non sia stato raggiunto darti che i mezzi pesanti non autorizzati continuano a transitare - conclude - Inoltre è stata realizzata con un contributo nazionale, ma gli interventi successivi hanno pesato e peseranno sui cittadini di Porcari, anche se dall'ultimo danneggiamento non è stato eseguito nessun intervento di riparazione e il che conferisce all'intera area un deplorevole aspetto di incuria e abbandono".