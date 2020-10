FI aderisce alla manifestazione a sostegno dei commercianti

Altri articoli in Piana

mercoledì, 28 ottobre 2020, 20:47

Poco prima delle 18:30 già una trentina di commercianti erano in piazza Aldo Moro a Capannori in attesa del sit-in per dire no alla chiusura dei bar e ristoranti alle 18

mercoledì, 28 ottobre 2020, 16:33

Il bando per l'assegnazione dei contributi apre il 2 novembre in seguito ad un accordo tra Regione Toscana e 14 comuni della Piana di Lucca e della Val di Nievole

mercoledì, 28 ottobre 2020, 12:26

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso, unitamente agli altri consiglieri del gruppo Lega, questa sera sarà presente in Piazza Aldo Moro per manifestare a sostegno delle attività di impresa costrette a chiudere dall’ultimo DPCM Conte e invita i cittadini capannoresi a fare altrettanto

martedì, 27 ottobre 2020, 16:49

Questa la presa di posizione del gruppo consiliare “La Porcari che Vogliamo”, in seguito al DPCM del 24 ottobre scorso, e che chiede, allo stesso tempo, all’amministrazione comunale di fare la propria parte

martedì, 27 ottobre 2020, 16:02

Il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli capogruppo dei “Popolari” interviene in merito alla necessità di sostenere le attività produttive e commerciali, nonché alle manifestazioni di protesta in atto

martedì, 27 ottobre 2020, 14:41

Due nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sul territorio di Porcari. Il comune per raggiungere questo obiettivo ha emanato un avviso pubblico per individuare soggetti privati che installino e gestiscano le infrastrutture aperte al pubblico e con ricarica a potenza ultraveloce (oltre i 50 kw/h)