Finale Start Cup Toscana 2020: la proclamazione dei vincitori alla Scuola IMT

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:17

Un intervento atteso da anni e che ora è pronto a vedere la luce. Sono in via di conclusione i lavori per il completamento del nuovo marciapiede in via del Centenario a Porcari nel tratto più delicato, quello che prevede anche l’attraversamento del rio Ralla sul lato nord della strada

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:04

Pervenuta alla Regione una richiesta per l'area di Salanetti. Gli assessori Del Chiaro e Fanucchi: "Ci vogliono scelte in linea con la strategia rifiuti zero"

martedì, 13 ottobre 2020, 18:20

Un incendio è divampato a metá del pomeriggio di oggi in un annesso agricolo dietro la sede del mobilificio Paolicchi, in via della Cateratta, in localitá Zone, di fianco alla via Pesciatina

martedì, 13 ottobre 2020, 18:09

Cecchetti: "Tra le finalità migliorare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti locali e rafforzare reti commerciali non convenzionali". L'obiettivo è creare un sistema alimentare locale alternativo con la nascita di nuovi centri per la distribuzione del cibo e lo scambio di relazioni

martedì, 13 ottobre 2020, 18:01

Stanno riprendendo, con l'autunno, le attività sportive sul territorio di Porcari nonostante le palestre scolastiche della Orsi e della Pea, quest'anno, non siano utilizzabili dalle associazioni perché allestiti per la didattica

martedì, 13 ottobre 2020, 17:56

Ieri (lunedì) Comune di Capannori e Capannori Servizi hanno consegnato ai medici di famiglia che operano presso la Casa della Salute di Marlia i nuovi spazi dove eseguire le vaccinazioni in vista dell'imminente partenza della campagna dei vaccini antifluenzali