Già 34 le adesioni alla campagna 'Il buon cibo a casa tua'

giovedì, 29 ottobre 2020, 18:38

Sono già 34 le prime attività di ristorazione del territorio che, a pochi giorni dal suo avvio, hanno aderito alla campagna 'Il buon cibo a casa tua' lanciata dall'amministrazione Menesini per promuovere il servizio di consegne a domicilio e asporto di ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie. Un'iniziativa concordata con le associazioni di categoria e il tavolo della ristorazione che assume particolare importanza alla luce dell'ultimo Dpcm sull'emergenza Covid che prevede, almeno fino al 24 novembre, la chiusura di queste attività alle ore 18.00.

Le attività che aderiscono all'iniziativa vengono inserite in un apposito materiale promozionale che viene diffuso alla stampa, pubblicato sul sito internet del Comune e sui social media.

"Siamo molto soddisfatti dell'alta adesione a questa iniziativa che dimostra come le attività del nostro territorio, nonostante questo difficile momento, hanno la volontà di resistere alla crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria - spiega l'assessore al commercio, Serena Frediani -. La nostra amministrazione è al loro fianco per dare loro tutto il sostegno possibile. Questa campagna lanciata per promuovere l'attività di asporto e consegne a domicilio delle attività di ristorazione potrà essere seguita da altre iniziative se ne emergerà la necessità.Noi siamo a disposizione per supportarle".

Ecco le attività che finora hanno aderito all'iniziativa:

Zona nord:

Ristorante Le Colonne, Matraia (0583/402390-348/2422528) sporto e pranzo Facebook:@lecolonne.matraia; Osteria Da Severino, Matraia (0583/402405- 345/9873081) asporto e consegna a domicilio (venerdì, sabato e domenica); pranzo (sabato e domenica) Facebook – Instagram: OsteriaSeverino; Ristorante pizzeria La Fraga, Marlia (0583/407572 – 348/1485977 – 349/7662629) asporto e consegna a domicilio, pranzo, Facebook- Instagram: @ristlafraga; Pilato, pinsa, birra e gelato, Marlia (0583/051638 – 328/5369771 solo Whathsapp) asporto e consegna a domicilio, pranzo (sabato e domenica)Facebook :@pilatomarlia- www.pilatomarlia.it ;La Cucina di Orsy, Marlia (339 7142443) consegne a domicilio con prenotazione almeno 3 giorni prima,Facebook:@lacucinadiorsy.it-https://www.consegneacasa.store/la-cucina-di-orsy/; Vita Caffè, Marlia (0583/306709) asporto (cene a tema e aperitivi) dal giovedì al sabato) pranzo, facebook: @vitacaffe2014; Baobar, Marlia (0583/407457) asporto (solo aperitivi), pranzo; Pasticceria Il Girasole, Segromigno in Monte (0583/927894) asporto e consegna a domicilio; Puppo Appera, Segromigno in Monte (0583/920552), asporto (dal mercoledì alla domenica), facebook:@pizzeriapuppoappera; Ristorante Regini, Segromigno in Piano (0583/928016), asporto e consegna a domicilio; Il Ristoro della Fattoria di Petrognano, Petrognano (0583/978277) asporto e consegna a domicilio, pranzo, Facebook: @Il Ristoro della Fattoria di Petrognano; Agriturismo Al vecchio metato, Valgiano (347/8451667), asporto e consegne a domicilio, pranzo, Facebook:@agriturismoalvecchionetatolucca-www.alvecchiometato.it; Osteria da mi pa', Gragnano (328/5925357) asporto solo il sabato e la domenica con prenotazione telefonica entro le ore 18, pranzo (sabato e domenica),Facebook: @Osteria da mi pa'; Ristorante Serendepico Gragnano, (366/4159677) asporto e consegna a domicilio, pranzo (dal giovedì alla domenica), Facebook:@ristorante.serendepico- www.serendepico.com Osteria Canapino, San Colombano (0583/306407) asporto e consegna a domicilio.

Zona centro:

Ristorante pizzeria Il Linchetto, Lunata (0583/935872,340/3015961) asporto e consegna a domicilio, pranzo, Facebook: @illinchetto; Ristorante Saloon, Lunata (0583 936526 – 339/1626436), asporto, pranzo; Il Boccale, Lunata (0583/935279) asporto e consegna a domicilio Facebook: @ilboccale; Ristorante Accasatua, Lammari (0583/ 436430 – 379/1317487) asporto e consegna a domicilio, pranzo, Facebook - Instagram @accasatuaristorante; Pizzeria Il Fiocco rosso, Lammari (0583/962726) asporto e consegna a domicilio; Ristorante Forino, Capannori (0583/935302 – 333/8536375) asporto, pranzo,http://www.ristoranteforino.it/menu/; Pizzeria Babà, Capannori, (0583/936222) asporto e consegna a domicilio; Bar Il Cantuccio, Capannori (0583 936891), asporto e consegna a domicilio, pranzo, Facebook:@Bar Cantuccio; Pasticceria Pracchia, Capannori (346/3387835) asporto e consegna a domicilio, pranzo, Facebook: @PasticceriaPracchia; Il Circolino Pieve San Paolo (328/2050542) asporto, pranzo, Facebook: @IlCircolinodialice.

Zona sud:

A Bimbotto, Vorno (0583/971193) asporto (tutte le sere), consegna a domicilio (solo fine settimana), pranzo, Facebook: @ristorante.bimbotto; Lo Stuzzichino, Guamo (329-6044476) asporto e consegna a domicilio; EnoRistorante Micheloni, Guamo (0583/947036 – 333/2128829) vendita salse, sughi e prodotti pronti surgelati presso il ristorante (su prenotazione) e presso GEL surgelati di Guamo; Pizzeria Irma, Guamo 0583/403658, asporto (pizza ed hamburger), Facebook:@pizzeriairmatrattoria; La Cantina di Alfredo, Colognora di Compito (0583/980192 – 331/3876800), asporto (venerdì, sabato e domenica sera), pranzo, Facebook:@lacantina.dialfredo; Ristorante La Conca, Massa Macinaia (0583/909532), asporto e consegna a domicilio, pranzo (solo la domenica), Facebook:@La Conca e Instagram ristorante_laconca; Pasticceria Fabirica, San Leonardo in Treponzio (0583/90299-333/4216479-347/4487333) asporto e consegna a domicilio, Facebook:@Pasticceria Fabirica; Ristorante Pizzeria Il Giardinetto, Colle di Compito (0583/979032 333/5372598) asporto e consegna a domicilio, pranzo, Facebook:@ristopizzagiardinetto; La Cicala e la Formica, Castelvecchio di Compito (0583/979403 – 331/9104924, asporto, pranzo (venerdì, sabato e domenica),Facebook: @La Cicala e la Formica.

Le adesioni all'iniziativa sono ancora aperte. Per aderire basta inviare una email all'indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it indicando il nome dell'azienda, il numero di telefono e il tipo di offerta (consegna domicilio, servizio di asporto, pranzo).