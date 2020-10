Piana : capannori



Il comune aumenta le misure anti-Covid con il posizionamento di termoscanner per la misurazione della temperatura agli ingressi principali

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:18

In questa nuova fase di emergenza sanitaria il Comune di Capannori aumenta le misure anti Covid per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini, continuando a garantire tutti i servizi, ai quali si può accedere su appuntamento. Da alcuni giorni agli ingressi principali della sede comunale di piazza Aldo Moro, degli uffici della cultura e della scuola (sempre in piazza Aldo Moro), della polizia municipale e della biblioteca ad Artèmisia sono stati posizionati 6 termoscanner, un sistema innovativo e veloce per la misurazione della temperatura. Per tutti coloro che accedono alle sedi comunali resta fermo l'obbligo di indossare la mascherina, di osservare il distanziamento e di igienizzarsi le mani.

"Così come abbiamo fatto per la fase del lockdown, anche in questa nuova delicata fase di emergenza sanitaria continuiamo a garantire tutti i servizi ai cittadini – dichiara il vice sindaco, Matteo Francesconi-. Per evitare assembramenti e code e quindi garantire la sicurezza di tutti si accederà ai servizi su appuntamento. La sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri cittadini è per noi prioritaria, per cui abbiamo anche aumentato le misure di protezione posizionando temoscanner per la misurazione della temperatura ai principali ingressi delle varie sedi comunali. Ricordo che è attivo lo sportello 'Comune Amico' che svolge attività di orientamento e di informazione per semplificare il rapporto fra i cittadini, il Comune, i gestori dei servizi pubblici e privati e le società che erogano altri servizi. Attivo tutti i giorni anche il Centro operativo comunale di protezione civile per assistere o cittadini in quarantena, le persone sole o con patologie e gli anziani".

"Anche in questa nuova fase di emergenza sanitaria il nostro obiettivo è garantire tutti i servizi ai cittadini con la stessa efficienza di sempre – spiega il segretario comunale Roberto Gerardi -. Efficienza assicurata sia grazie a un utilizzo efficace dello smart-working dei dipendenti, sia grazie alla costante innovazione dei servizi, che si coniuga con la sicurezza. L'accesso ai servizi è consentito tutti i giorni solo su appuntamento, ma grazie al processo di innovazione che stiamo portando avanti all'interno dell'ente i cittadini potranno dialogare con alcuni uffici, che già hanno adottato questo sistema, anche via Skype. Il nostro Ente infatti sta puntando sempre più sull'innovazione dei servizi al cittadino, come ne è esempio la recente iniziativa che consente di ottenere i certificati anagrafici in tabaccheria. Innovare significa trovare soluzioni moderne e alternative che migliorino e velocizzino l'attività dell'ente, realizzando procedure sempre più efficienti che si rivelano molto utili in periodi difficili come quello che stiamo attraversando".

Per prendere appuntamento per i servizi Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) è possibile contattare i numeri 0583 428370 e 0583 428760 (il mercoledì mattina a partire dalle ore 9 si può chiamare per prendere appuntamento la mattina stessa per pratiche urgenti). Per gli sportelli al cittadino di Marlia e San Leonardo in Treponzio il numero è 0583 428752. Gli appuntamenti si possono richiedere anche via email all'indirizzo comuneamico@comune.capannori.lu.it.

Per appuntamenti con lo sportello sociale si può chiamare il numero 0583 428252 o inviare un mail a sociale@comune.capannori.lu.it.

Per contattare lo sportello 'Comune amico' è possibile telefonare allo 0583 428370 o inviare una mail all'indirizzo comuneamico@comune.capannori.lu.it. tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13.00. Il centro operativo comunale di protezione civile (COC) può essere contattato al numero 0583 428661 dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica.